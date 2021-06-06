نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل – وزارة التعليم تطلق التقويم الدراسي 1443 ثلاثة فصول للتعليم العام والجامعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي عن التقويم الدراسي 1443-1444 للعام الدراسي الجديد، حيث يتضمن التقويم الدراسي الجديد 1443 ثلاثة فصول كل فصل ثلاثة شهور لجميع المراحل الدراسية باستثناء المدارس الأجنبية الخاصة، وتم إطلاق التقويم الدراسي الجديد 1443هـ للتعليم العام والتعليم الجامعي في السعودية.

التقويم الدراسي 1443 ثلاثة فصول

أطلق الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي التقويم الدراسي 1443 للتعليم العام والتعليم الجامعي، حيث صرح أنه بإمكان الجامعات والكليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اعتماد نظام الثلاثة فصول دراسية مع إمكانية تنفيذ برنامج الدراسة الصيفية لمن يريد ذلك.

التقويم الدراسي ١٤٤٣بعد التعديل للتعليم العام

ستكون مدة الدراسة حسب التقويم الدراسي للفصول الثلاثة ثلاثة شهور أي كل فصل دراسي يشمل 12-13 أسبوع فيما ستكون الإجازة بين الفصول الثلاثة أسبوع أو أسبوعين، وبإمكان المدارس والجامعات إعطاء المعلمين والطلاب في المدارس والجامعات والمعاهد والكليات مدة للتهيئة و الاستعداد شرط ألا يؤثر ذلك على الحد الأدنى للإجازات الرسمية التي وضعتها المؤسسة التعليمية.

التقويم الدراسي للجامعات 1443

أعلنت الجامعات السعودية عن موعد عودة المعلمين وجميع الكادر التعليمي الى العمل في الجامعات قبل بدء العام الدراسي الجديد 1443-1444هـ، للاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب والطالبات وتوفير كافة الخدمات اللازمة :