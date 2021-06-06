نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات 1443 عبر نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات 1443 عبر نظام فارس الخدمة الذاتية. حيث إنه سوف يقوم نظام فارس بإستقبال عمليات تسجيل رغبات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات المتقدمين في الحركة للعام 1442/1443. كما يتم هذا ضمن الطريقة التي قامت وزارة التعليم السعودية بتحديدها وتعميمها على جميع الإدارات التعليمية. وكما يتضمن هذا فتح مرحلة التسجيل والتأكد من البيانات، وأيضاً الخطوة الذي سوف تنطلق بداية من يوم الأحد الموافق 25 من شهر شوال الحالي، والسادس من شهر يونيو 2021، لتوفير إمكانية تسجيل الرغبات وفقا للقواعد والأحكام التي وضعتها الوزارة لمن يرغب في التقديم على الحركة لهذا العام. كما يمكنك التعرف أيضا على سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة والعلاوة السنوية والترقيات بعد الخصخصة.

بدء إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

حيث سوف يبدأ كل من يشغل الوظائف التعليمية بالمملكة، منذ اليوم الأحد. كل من لديه الرغبة في القيام بعملية النقل الخارجي أو الداخلي حسب الرغبة الخاصة بهم. ويتم هذا عن طريق قيام الموظف الذي يرغب في النقل بتقديم الرغبات الخاصة به. ومن الممكن أن يتجاوز 20 رغبة ومن الممكن الاكتفاء برغبة واحدة فقط. سواء كان ذلك للمعلمين أو المعلمات. ومن الجدير بالذكر أن هذه تعتبر سابقة جديدة لم يحدث لها مثيل سابقا. فلقد كانت تتم عملية النقل هذه على موعدين لكلا منهما ميعاد محدد. في إطار المرحلة الثانية من مراحل النقل، وسوف تستمر هذه المرحلة من تسجيل الرغبات حتي اليوم الثاني من ذي القعدة القادم.

إعلان نتائج حركة النقل

كما إنه تم ذكر موعد الإعلان عن نتيحة عملية النقل الخارجي سوف يكون في يوم 21 من شهر ذي القعدة القادم. ومن الممكن القيام بالتظلم على هذه النتيجة بشكل إلكتروني حتي اليوم السابع والعشرين من ذي القعدة. كما إنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة عملية النقل الداخلي في يوم 22 من ذي الحجة، وكذلك يمكن القيام بالتظلم على هذه النتيجة إلي قبل اليوم 29 من ذي الحجة الذي سوف يتم اعتماد النتيجة به.

طريقة ورابط التسجيل بعملية النقل

فلقد قامت الوزارة بالإعلان عن إنه سوم تتم عملية التسجيل بحركة النقل للمعلمين والمعلمات من خلال نظام فارس للخدمة الذاتية. ويتم هذا بكل سهولة عن طريق الخطوات البسيطة التالية: