تعديل جديد جدول التقويم الدراسي 1443 في المملكة 3 فصول

التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية حيث يبحث العديد من الطلبة والطالبات في كل مكان عن التعديلات التي جرت مؤخراً نحو التقويم الدراسي لعام 1443، وبعد مراجعة الجدول من قبل الجهات التعليمية في الشارع السعودي، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موافقتها على نظام الثلاث فصول التعليمية الجديد سواء على المستوى المتوسط أو المستوى الجامعي.

جدول التقويم الدراسي الجديد 1443

ويبحث العديد من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات الان عن الجدول الجديد المكون من 3 فصول للتقويم الدراسي حيث درات التساؤلات عن إمكانية تطبيقه في خلال المراجعات السابقة خلال الأسابيع الماضية، ولكن اليوم السادس من شهر يونيو تم الرد على موافقة وزارة التعليم السعودي بإعتماد ذلك الجدول الجديد للعام القادم، وجاء ذلك القرار بعد مراجعات دقيقة لتقييم مستوى الطالب في حال تطبيق الجدول، وجميع الدراسات جاءت بشكل دقيق ومن المتوقع أن يكون بالشكل الإيجابي على الطلبة.

عدد أسابيع التقويم الدراسي

في الفصل الأول بالمملكة يكون عدد الأسابيع ثلاثة عشر أسبوع.

وفي الفصل الثاني يكون نفس عدد اسابيع الفصل الأول 13 أسبوع.

بينما في الفصل الثالث يكون عدد الأسابيع للطلبة 13 اسبوع على ان تكون أيام الدراسة كاملة مائة وثلاثة وثمانون يوماً.

وجاء تلك التفاصيل الكاملة حول النظام الجديد للدراسة في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر وأن بداية الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الأول تكون يوم الأحد الموافق التاسع والعشرون من شهر أغسطس وينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الذي يكون الخامس والعشرون من شهر نوفمبر.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني الخامس من ديسمبر لعام 2021، وينتهي في العاشر من شهر مارس لعام 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثالث في العشرون من شهر مارس على أن ينتهي في الثلاثون من شهر يونيو.