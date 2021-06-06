نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن موعد صرف حساب المواطن بزيادة فى الدعم وقائمة اسماء المستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية تعلن موعد صرف حساب المواطن ، موعد صرف حساب المواطن الذي قد قامت بتحديده وزارة الموارد البشرية حيث أن سيتكم صرف دفعة حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال توافق يوم الصرف بأيام بها إجازات رسمية فيمكن أن يتقد م ميعاده يوم أو تأخيره يوم، كما يوجد الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ينتظرون الإعلان عن الموعد المحدد لصرف حساب المواطن للدفعة الجديدة ىالتي تساعدهم على سد احتياجاتهم.

السعودية تعلن موعد صرف حساب المواطن

أصبح حساب المواطن من المساعدات التي تقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في احتياجاتهم كل شهر، وقد جاءت تلك المساعدة بحب انتشار فيروس كورونا الذي أثر على اقتصاد المملكة العربية السعودية وبالتالي تأثر عمل الكثير في المملكة وعلى حالتهم المالية.

والجدير بالذكر أن صرف حساب المواطن يتوافق دائماً في يوم 10 من كل شهر ميلادي وإذا كان قبله يوم إجازة رسمية يتوافق يوم 11 ميلادي ويكون هذا هو الموعد الدائم للحصول على حساب المواطن، ولكن أكثر المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة يبحثون كثيراً عن الموعد المحدد لصرفها كل شهر.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

للاستفادة من خدمة حساب المواطن الشهرية يجب على المواطنين اتباع بعض من الخطوات للتسجيل والاستفادة بها ومن أهمها التالي:

في البداية يجب أن تقوم بالدخول للموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

ومن ثم قم بالنقر على كلمة تسجيل الدخول.

بعدها يتم إدخال كافة المعلومات المطلوبة ليتم التسجيل مثل تاريخ الميلاد رقم الجوال السعودي رقم الهوية الوطنية.

سيتم بعد ذلك إرسال كود التأكيد على رقم الجوال التي قومت بإدخاله.

يجب أن تقوم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها بعدها قم بالضغط على تسجيل.

بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات يتم تسجيل الدخول عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة السر ورمز التأكيد الذي تم إرساله عبر الهاتف.

النقل بعد كل هذا على كلمة تسجيل الدخول.

شروط الاستفادة من حساب المواطن

هناك العديد من الشروط الذي يجب أن تكون متوفرة في المواطن حتى يقدر على الاستفادة من حساب المواطن وهي: