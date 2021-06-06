أسهل طريقة عمل المعمول بالتمر بطعم رائع وتكاليف بسيطة في المنزل

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أسهل طريقة عمل المعمول من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها كل محبي الحلويات الشرقية والأطباق الخليجية حيث المعمول مشهور جداً في الخليج العربي بالكامل وله العديد من الأشكال والأنواع المختلفة وهناك من يحب المعمول بالمكسرات وهناك من يحب المعمول الهش وهناك من يحب عمل المعمول بالسميد في البيت ولكن أشهر معمول في الخليج هو معمول التمر وهذا ما سوف نقوم بشرحه بالتفصيل مع توضيح طريقة التحضير المعمول بكل سهولة وبطعم ومذاق رائع وتكاليف بسيطة في المنزل وأحلي بكثير ومشهور عمل المعمول في المناسبات الدينية وخاصة في الأعياد مثل عيد الفطر المبارك بجانب كحك العيد.
مقادير ومكونات طريقة عمل المعمول بالتمر
طريقة عمل المعمول بالتمر من أشهر الأطباق في العيد وهناك من يحبها عملها في أي وقت بالسنة وسوف نقوم اليوم بتوضيح كافة مقادير ومكونات طريقة العمل وسر نجاح معمول التمر في دول الخليج العربي بالكامل:
- يجب توفير كيلو من الطحين الطازج.
- توفير نصف كيلو سمنة أو دهن نباتي لعمل معمول التمر في المنزل.
- إحضار كوب سكر بودرة أو أكثر على حسب الرغبة.
- نصف كوب من المياة مع توفير ماء الورد عند التحضير على حسب رغبة.
- كمية من المكسرات من أجل الحشو مع التمر.
- كيلو من التمر لتحضير عمل المعمول في المنزل بأقل تكاليف.
أسهل طريقة عمل المعمول بالتمر في المنزل
- عجينة معمول التمر يجب تحضيرها في البداية مع وضع كوب من الزبادي ودهن العجينة بالسمنة أو أي زيت نباتي.
- التقليب جيداً بعد وضع الزبادي على عجينة المعمول بالسمنة.
- نضع بعد ذلك السكر بالفانيليا والباودر مع التقليب الجيد للتحضير.
- نضع كمية من الدقيق على العجينة ولكن بشكل تدريجي ثم الخلط والتقليب الجيد حتى نحصل على عجينة مرنة وطرية من أجل تحضير معمول التمر.
- ثم قومي بتشكيل المعمول من العجينة مع وضع حشو التمر الذي تم تجهيزه مع إضافة أي بهارات مطلوبة مثل السمسم مع الزيت النباتي.
- ثم قومي بوضع معمول التمر في الفرن لمدة نصف ساعة وربما أقل تقريباً حتى يصبح لونه ذهبي
- بهذا الشكل يمكن إخراجه من الفرن ويتم الانتهاء من التحضير.
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