نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بنك الراجحي تمويل شخصي يبدأ من 5.000 ريال تعرف عليه والشروط بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك الراجحي، يعد بنك الراجحي من أقدم وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ذلك فهو يمتلك عدة فروع داخل المملكة وخارجها، فمع تعرض البلاد للظروف الاستثنائية من تفشي جائحة كورونا؛ فقد عمد مصرف الراجحي على تقديم المساعدات المالية للمواطنين على هيئة قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمدينة. وسرعان ما تحركت وسائل البحث في جوجل عن طريقة الاقتراض وانواعها، حيث يتم التقديم على هذه القروض. عن طريق الإنترنت أو ذهاب العميل إلي أحدي فروع البنك المتوفرة في محيط سكنه. ويهدف إلي تقديم العديد من التمويلات والقروض الميسرة للمواطنين والشركات.

قروض بنك الراجحي

يقدم مصرف الراجحي كل سبل الدعم من خلال القروض الميسرة بفترات سداد طويلة. ولذلك احتل البنك الصدارة من بين البنوك التي تقدم الدعم للأسر، وأصبح من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية.

أنواع قروض بنك الراجحي 1442

تتعدد وتختلف أنواع القروض في البنك وكذلك يختلف كل قرض عن الآخر في قيمته والمدة المحددة للسداد، وهذ أبرز أنواع القروض:

أولاً، قروض شخصية وهي قروض مخصصة للنفقات الشخصية للأفراد كالزواج، وتلبية الاحتياجات الخاصة.

ثانياً، قروض توحيد الدين وهي قروض مخصصة لسداد الديون المالية

ثالثاً، القروض الطلابية وهي قروض يتم تخصيصها لطلاب المرحلة الجامعية للدراسة.

رابعاً، قروض العسكريين وهي قروض يتم اقتراضها بواسطة القطاع العسكري وعماله.

شروط قرض بنك الراجحي في المملكة

يقدم بنك الراجحي عدة شروط لابد من توافرها في اي مواطن يتقدم للحصول على القروض وتتوفر تلك الشروط في التالي:

أن لا يتجاوز عمر المتقدم للقرض عن 60 عاماً قبل الانتهاء من اخر اقساط القرض. تقديم تقرير ببيانات المتقدم ويشمل قيمة الدخل المالي كل شهر وهذا شرط أساسي للحصول على القرض. يقوم العميل بالتسجيل الإلكتروني عبر بنك الراجحي للحصول علي القرض.

ومن المتعارف عليه أن مصرف الراجحي يقدم الدعم المالي للمواطنين على هيئة قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويدعم المواطنين الأشد احتياجاً، لمساعدتهم في آمور حياتهم المعيشية ومساندتهم في تلبية كل متطلباتهم ومواكبة ظروف الحياة الاستثنائية.