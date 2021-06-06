مع تطور التقنيات الحديثة في عالم المال والخدمات البنكية علي وجه الخصوص ومع الحاجة الملحة للتباعد الاجتماعي وتخفيض الاعتماد علي العنصر البشري في إتمام العمليات الإدارية من طباعة ومراجعات لجأت معظم المؤسسات البنكية علي مستوي العالم ومن ضمنها بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية إلي الاعتماد علي آلات ذكية وماكينات الخدمة الذاتية لإتمام كثير من العمليات البنكية خارج الفروع لتسهيل أمور العملاء في أي وقت ومن أي مكان غير فرع البنك ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض أحد تلك التسهيلات بشرح طريقة تجديد بطاقة مدي بإستخدام جهاز الخدمة الذاتية ، وهو الأمر المتماشي مع مجموعة الخدمات الرقمية التي يقدمها بنك الرياض.

تجديد بطاقة مدي بإستخدام جهاز الخدمة الذاتية

تعتبر خدمة الرياض الذاتية لإجراء المعاملات البنكية بسرعة وسهولة دون الحاجة لزيارة فرع بنك الرياض انعكاس لمدي تفهم بنك الرياض لأهمية وقت العميل ، وبناءا عليه فقد وفر بنك الرياض أجهزة الخدمة الذاتية لتلبية احتياجات العملاء كالآتي :

توفر أجهزة الخدمة الذاتية خدمة تجديد بطاقة مدى.

وإمكانية إعادة إصدار بطاقة الصراف الآلي (مدى).

وتتيح أيضاً تحديث بياناتك والمعلومات الخاصة بك.

ويمكنك الاطلاع وطباعة كشف حساب مختصر.

خطوات التسجيل بالخدمات الذاتية

متاح لعملاء بنك الرياض التسجيل في خدمات أجهزه الخدمة الذاتية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

بالتوجه لاحدي ماكينات الخدمة الذاتية المنتشرة بأرجاء المملكة.

عن طريق بطاقة مدة والرمز السري لها.

عن طريق استخدام خدمة أونلاين الرياض باسم المرور والرمز السري.

لغير العملاء لابد من فتح حساب جاري من خدمات الأون لاين علي موقع البنك في دقيقتين.

طريقة وخطوات تجديد البطاقة

يمكنكم الآن فتح حساب أون لاين من بنك الرياض ، وبإتباع التعليمات التالية يمكنكم تجديد بطاقة مدي عبر أجهزة الخدمة الذاتية :

من خلال جهاز الخدمة الذاتية الموجود في الشارع.

نختار اللغة العربية.

نسجل دخول بوضع البطاقة في الفتحة المخصصة لها وإدخال الرقم السري أو رقم سري أونلاين الرياض.

نضغط علي طباعة البطاقة ليتم التجديد أو إعادة الإصدار.

حدد سبب الطباعة انتهاء البطاقة.

ستظهر لك المعلومات الجديدة للبطاقة علي شاشة الماكينة مع قيمة رسوم صفر للطباعة.

اختار تأكيد لتبدأ عملية الطباعة.

عليك بإدخال رقم سري جديد للبطاقة إعادة تأكيده.

تبدأ فوراً علمية الطباعة وتفعيل البطاقة للاستخدام.

ينصح بالاحتفاظ بكافة الإيصالات الخاصة بالعملية ومقارنتها بسجلات الحساب الخاص بكم.

ويراعي التأكد من مراجعة نشاط الحسام بانتظام لكشف أي معاملات غير طبيعية.

ويمكنكم الآن الاستفادة من القروض الشخصية من بنك الرياض.