نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة إصدار الإقامة في المملكة العربية السعودية عن طريق أبشر في المقال التالي

خدمات أبشر الخاصة بالجوازات كثيرة، وسنقدم اليوم دليل إصدار الإقامة في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، وسبق وأن قدمنا دليل إصدار الجواز، ودليل تجديد الجواز، وكذلك تصريح السفر لأفراد الأسرة، وسنستمر بإذن الله في إطلاعكم على كافة خدمات أبشر الخاصة بالجوازات. شروط خدمة إصدار الإقامة في المملكة العربية السعودية عبر أبشر في البداية نوضح الهدف من هذه الخدمة وهو التسهيل على الأفراد إصدار ما يعرف بهوية مقيم، وهي الإقامة في المملكة العربية السعودية سواء لفرد من أفراد الأسرة، أو لأحد العاملين في منزله والمسجلين عنده إلكترونيًا. وقبل إصدار الإقامة يتم التأكد من كافة الشروط الآتية: لابد من سداد كافة الرسوم الخاصة بإصدار الإقامة بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالتأخير في حال تواجدها. إذا كان هناك مخالفات مرورية مسجلة على فرد الأسرة المراد إصدار الإقامة له أو العامل، يتم سدادها بالكامل قبل إصدار الإقامة. توافر رقم دخول وهو خاص باجتياز مرحلة الكشف الطبي على الشخص المصدرة الإقامة له. لابد وأن يكون الشخص صاحب الإقامة متواجد بالفعل داخل المملكة العربية السعودية. لا بد وأن يكون جواز سفر الشخص صاحب الإقامة ساري المفعول أثناء طلب إصدار الإقامة. يتم تسجيل البصمة للشخص الذي سيتم إصدار إقامة له، وكذلك أخذ صورة شخصية له. في حالة طلب إصدار إقامة للعامل يتم التأكد من أنه غير مسجل بأنه متغيب عن العمل. من هم المستفيدون من الخدمة؟ وما هي الرسوم المطلوبة؟ يستفيد من هذه الخدمة كل مواطن ومقيم قام بالتسجيل وتفعيل حسابة على منصة أبشر الإلكترونية، وله أسرة أو لديه عمال في المنزل.

أما عن رسوم الخدمة فتختلف قيمتها وفقًا للشخص المراد إصدار الإقامة له، بمعنى أن الرسوم لأحد أفراد الأسرة تكون 500 ريال سعودي.

وبالنسبة للعمالة المنزلية فرسوم خدمة إصدار الإقامة في المملكة العربية السعودية تقدر ب 600 ريال. خطوات الوصول لهذه الخدمة عبر أبشر من خلال حسابك بأبشر اتبع الخطوات التالية: بالنسبة للعمال خدمات العمالة. خدمات. إصدار الإقامة. بالنسبة للمرافقين خدمات أفراد الأسرة. خدمات. إصدار الإقامة. الوسوم عمر شويل - جدة خدمة إصدار الإقامة في المملكة العربية السعودية عن طريق أبشر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خدمة إصدار الإقامة في المملكة العربية السعودية عن طريق أبشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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