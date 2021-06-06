قرض آهل بأقل راتب بدون موافقة الكفيل وبالتقسيط بدون فوائد لدى بنك التنمية

قرض منتج آهل في السعودية يحتاج أقل راتب شهري يحصل عليه العميل المتقدم حيث لا يحتاج الإ 2 ألف ريال سعودي عند طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية وذلك البنك نجح في تقديم الكثير من القروض التي تخدم الرجال والنساء في المملكة ومنها تمويل الأسرة وتمويل الزواج وتمويل الترميم لذلك قدم بعدها منتج آهل بالسعودية بدون موافقة الكفيل للعاملين في القطاع الحكومي فقط ومنحت لكل العملاء التمويل بدون فوائد بالتقسيط 5 سنوات وليس ذلك فقط بل يقدم منتج آهل مميزات تمويلية عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل المناسب عبر رابط التقديم على قرض آهل المميز بحد أقصى ستون ألف ريال سعودي لدى موقع بنك التنمية الاجتماعية التابع إلى ساما في السعودية.

كافة الشروط والضوابط المطلوبة للتمويل من البنك

عند طلب قرض منتج آهل للسعوديين يجب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن واحد وعشرون عاماً ولكن ليس ذلك فقط لا غير بل هناك بعض الشروط اللازمة التي يجب توفيرها من أجل الحصول على التمويل المناسب من بنك التنمية الاجتماعية كما يلي بكافة التفاصيل:

يجب أيضاً أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويبدأ عمره من 21 عام وحتى 60 عام للموافقة على قرض آهل السعودي بالمملكة.

يحتاج كذلك منتج آهل بالسعودية أقل راتب شهري عند طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية وهو يساوي 2000 ريال سعودي.

لابد من الإلتزام عند دفع أقساط قرض آهل المميز في المملكة عبر بنك التنمية الاجتماعية.

يجب حصول العميل المتقدم لطلب قرض آهل على أي تمويل إجتماعي مسبق من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

موافقة الكفيل الغارم من أهم الشروط المطلوبة من العملاء السعوديين ماعدا الموظفين بالقطاع الحكومي لا يفرض عليهم طلب موافقة الكفيل عند طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية.

أهم المزايا التي يقدمها منتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية