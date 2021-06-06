نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس لتلقي رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442 عبر edu.moe.gov.sa في المقال التالي
النقل الداخلي والخارجي 1442، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، بالمملكة العربية السعودية عن بدء تلقي رغبات النقل الداخلي والخارجي 1442، وذلك وفقاً للضوابط التي حددتها وزارة التعليم، حيث تم فتح باب تسجيل البيانات أولاً، وبعد ذلك تم التأكد من صحة البيانات، إلى أن تم اليوم الأحد فتح باب تسجيل الرغبات، للنقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة للنقل، ولأجل ذلك كثر ازدادت عملية البحث، من قبل السادة المعلمين والمعلمات، لمعرفة رابط نظام فارس، والذي سوف يتم من خلاله تنفيذ الإجراءات، وكذلك معرفة خطوات وآلية تسجيل الرغبات، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” سوف نتطرق للحديث عن كل ما يخص هذا الموضوع.
النقل الداخلي والخارجي
يتم تلقي رغبات السادة المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل، عبر نظام فارس الإلكتروني، وذلك تيسيراً على السادة المعلمين، ومنعاً للتزاحم والاختلاط والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، في شتى مناحي الحياة.
رابط نظام فارس وخطوات تسجيل رغبات النقل
- الدخول على رابط نظام فارس من خلال شبكة الانترنت.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.
- الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- الدخول على أيقونة “صلاحية الخدمة الذاتية للموظف”.
- الضغط على أيقونة “إدخال رغبات النقل الداخلي” أو “إدخال رغبات النقل الخارجي”.
- سوف تظهر أيقونة “إدخال الرغبات” أسفل بيانات المعلم أو المعلمة يتم الضغط عليها ثم النقر على أيقونة “إضافة”.
- سوف تظهر شاشة بها رغبات النقل يتم تحديد الرغبات عدد 20 رغبة، ويتم تحديد الشريحة والمدرسة والقطاع التعليمي.
- الضغط على أيقونة “تطبيق” أسفل الشاشة للانتقال إلى الشاشة التالية.
- سوف يظهر طلب النقل الداخلي يتم بعدها النقر على أيقونة “التالي”.
- تظهر شاشة لمعاينة طلب النقل قبل التنفيذ، يتم المعاينة والتأكد من الرغبات ثم النقر على أيقونة “تنفيذ”.
خطوات طباعة تقرير رغبات النقل
- الدخول على موقع نظام فارس.
- الضغط على أيقونة “تقرير رغبات النقل الداخلي” أو النقر على “تقرير رغبات النقل الخارجي”.
- النقر على أيقونة “تنفيذ” سوف تظهر شاشة مراجعة قبل التنفيذ.
- يتم مراجعة حالة الطلب ثم الضغط على أيقونة “تنفيذ”.
- ثم الضغط على أيقونة “موافق” سوف تظهر شاشة بها تم تنفيذ طلب الرغبات ورقه التعريف.
- ثم الضغط على أيقونة “موافق” ثم أيقونة “مخرجات” ويتم بعد ذلك تحميل طلب النقل وطباعته.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نظام فارس لتلقي رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442 عبر edu.moe.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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