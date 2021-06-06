وزارة التعليم تتيح إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين بالسعودية 1442ه‍ ، لقد أتاحت وزارة التعليم السعودية من قبل عملية النقل الداخلي والخارجي لمن يرغب من العاملين بالوظائف التعليمية 1442ه‍، ولقد أعلنت وزارة التعليم بالسعودية أن اليوم الأحد 25 من شوال الموافق 06/06/2021، هو بداية تسجيل رغبات المعلمين والمعلمات لإتمام إجراءات النقل الداخلي والخارجي للعام 1442عبر نظام فارس الإلكتروني، وفقًا للشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التعليم لجميع الإدارات التعليمية، وهذه المرحلة هي الخطوة الثانية من إجراءات النقل، وقد بدأت المرحلة الأولى سابقًا عبر نظام فارس الإلكتروني بتاريخ 11 من شوال حتي 15 من شوال 1442، وكانت تتمثل في تأكيد البيانات الخاصة بالعاملين بالوظائف التعليمية.

آلية التسجيل بنظام النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية 1442ه‍

لقد أوضحت الوزارة أن التسجيل بنظام النقل عبر نظام فارس يستمر حتى الثاني من ذي القعدة 1442ه‍، يتم التسجيل لراغبي النقل خلال الفترة الزمنية المحددة للتقديم الالكتروني، ويقوم الراغبين بتسجيل 20 رغبة كحد أقصى من الرغبات، كما يمكن تسجيل رغبة واحدة فقط، على أن يتم إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي بتاريخ 21/11/1442، على أن يتم فتح باب التظلمات إلكترونيًا أمام راغبي النقل بعد ظهور النتائج ويستمر حتى تاريخ 27 من شهر ذي القعدة 1442، وتتم عملية التسجيل لإتمام عملية النقل دون الحاجة إلى تحديث البيانات، وانما يقوم راغبي النقل الداخلي والخارجي التأكيد فقط على البيانات التي تم تسجيلها، كما أنه تتزامن حركة النقل الداخلي مع الخارجي.

خطوات التسجيل لإدخال رغبات حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية عبر نظام فارس الإلكتروني