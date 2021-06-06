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وزارة التعليم تتيح إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين بالسعودية 1442ه ، لقد أتاحت وزارة التعليم السعودية من قبل عملية النقل الداخلي والخارجي لمن يرغب من العاملين بالوظائف التعليمية 1442ه، ولقد أعلنت وزارة التعليم بالسعودية أن اليوم الأحد 25 من شوال الموافق 06/06/2021، هو بداية تسجيل رغبات المعلمين والمعلمات لإتمام إجراءات النقل الداخلي والخارجي للعام 1442عبر نظام فارس الإلكتروني، وفقًا للشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التعليم لجميع الإدارات التعليمية، وهذه المرحلة هي الخطوة الثانية من إجراءات النقل، وقد بدأت المرحلة الأولى سابقًا عبر نظام فارس الإلكتروني بتاريخ 11 من شوال حتي 15 من شوال 1442، وكانت تتمثل في تأكيد البيانات الخاصة بالعاملين بالوظائف التعليمية.
آلية التسجيل بنظام النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية 1442ه
لقد أوضحت الوزارة أن التسجيل بنظام النقل عبر نظام فارس يستمر حتى الثاني من ذي القعدة 1442ه، يتم التسجيل لراغبي النقل خلال الفترة الزمنية المحددة للتقديم الالكتروني، ويقوم الراغبين بتسجيل 20 رغبة كحد أقصى من الرغبات، كما يمكن تسجيل رغبة واحدة فقط، على أن يتم إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي بتاريخ 21/11/1442، على أن يتم فتح باب التظلمات إلكترونيًا أمام راغبي النقل بعد ظهور النتائج ويستمر حتى تاريخ 27 من شهر ذي القعدة 1442، وتتم عملية التسجيل لإتمام عملية النقل دون الحاجة إلى تحديث البيانات، وانما يقوم راغبي النقل الداخلي والخارجي التأكيد فقط على البيانات التي تم تسجيلها، كما أنه تتزامن حركة النقل الداخلي مع الخارجي.
خطوات التسجيل لإدخال رغبات حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية عبر نظام فارس الإلكتروني
- الدخول على الرابط الرسمي لنظام فارس الإلكتروني.
- إدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر على الشاشة وتسجيل الدخول.
- راغبي النقل يقوموا بالدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.
- الدخول على خدمة رغبات النقل للمعلمين.
- اختيار رغبات النقل الداخلي أو الخارجي من الاختيارات المتاحة.
- الضغط على زر إدخال الرغبات.
- تظهر شاشة لمعاينة البيانات الخاصة بالمعلم و التي تم تسجيلها من قبل للتأكد منها.
- الضغط على زر إضافة لإدخال الرغبات.
- يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق ثم الضغط على زر تطبيق.
- سوف تظهر شاشة للتأكد ومعاينة الطلب قبل التنفيذ.
- بعد التأكد يتم الضغط على زر تنفيذ.
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