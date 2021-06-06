نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم طلب تظلم على قيمة رسوم المدارس الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملت وزارة التعليم على إتاحة الكثير من الخدمات الكترونيا، سواء لولي الأمر أو للمعلم في نفس الوقت وذلك من أجل توفير الوقت والجهد الذي يبذله أولياء الأمور والمعلمين من أجل متابعة الحالة الدراسية للطالب أثناء العام لدراسي، و من أهم الأمور التي قد يواجهها أولياء الأمور هي مشكلة ارتفاع الرسوم المدرسية للمدارس الأهلية والتي قد يرغب البعض في التظلم منها، والتي نتحدث عنها اليوم بالتفصيل والتعرف على كيفية تقديم تظلم عن قيمة الرسوم و ما هو الوقت المتوقع لتنفيذ الطلب علما بأنه قد تم توضيح كيفية تعامل المدارس الأهلية مع الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم، كما إن وزارة التعليم قد أتاحت طرق أخرى من أجل التواصل ومنها على سبيل المثال: الاتصال بمركز رعاية المستفيدين عبر الرقم الموحد 19996 ، وهو متاح لتلقي الطلبات طوال 24 ساعة خلال أيام الأسبوع أو يمكن لولي الأمر أن يقوم بالتواصل أيضا عبر ” مركز رعاية المستفيدين تواصل “.

كيف يتم استعراض قيمة الرسوم الدراسية للمدرسة

وقبل أن نستعرض معكم كيفية تقديم تظلم على قيمة الرسوم الدراسية، نستعرض معكم كيفية استعراض الرسوم الدراسية لجميع المدارس، وذلك بالدخول على موقع وزارة التعليم ثم مركز المعرفة والتوجه بعدها مباشرة إلى الخدمات الالكترونية ومنها سوف يجد ولي الأمر خدمة استعراض الرسوم المدرسية للمدارس، بالضغط عليها يمكن لولي الأمر أن يقوم بالاستعلام عن قيمة المبلغ المالي الذي قامت المدرسة التي ينتسب اليه نجله بتحديده في مقابل تقديم جميع الخدمات التعليمية التي يحتاج اليها الطالب خلال عامه الدراسي، من خلال الخطوات التالية :

الضغط على ايقونة خدمات ولي الأمر

اختيار ايقونة ” بحض عن رسوم مدرسة “

البحث بعد ذلك عن المدرسة عبر البيانات الخاصة بها ( ادارة التعليم – اسم المدرسة … )

مع العلم بأن خدمة استعراض الرسوم الدراسية للمدارس هي خدمة يتم تقديمها مجانا بالكامل، من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التعليم و يتم انجازها في خلال يوم عمل واحد فقط ، حيث تصل رسالة الى جوال والي الأمر يتضمن رابط يمكنه متابعة الطلب عن طريقة.

كيفية تقديم طلب تظلم على قيمة رسوم المدارس الأهلية

بداية فإن هذه الخدمة تسمح للسادة أولياء أمور الطلاب بالقيام بتقديم تظلم حول أي زيادة في قيمة الرسوم الدراسية التي تم الاعلان عنها في مدارس أبنائهم الطلاب أو وجود أي زيادة تم طلبها مختلفة عما قد تم الاعلان عنه في موقع المدرسة .

وللاستفادة من الخمة يتم القيام بالخطوات التالية ، و هي:

وبعد تقديم الطلب سوف يصل الى ولي الأمر رسالة على الجوال الخاص به، يتضمن رقم الطلب

بالاضافة إلى رابط يمكن متابعة الطلب من خلاله في فترة أقصاها يومين عمل فقط.