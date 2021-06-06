كيفية الاستعلام عن رقم سداد رخصة عمل 1442

الاستعلام عن رقم سداد رخصة عمل 1442ورقم السداد وتاريخ انتهاء صحية الرخصة وغيرها الكثير، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير الوقت والجهد المبذول بإصدار موفع الكتروانى لمعرفه كافه التفاصيل الخاصة برخصة العمل ألسعودي والاستعلام عنها دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والازدحام بها ،كما أن الوزارة تعمل على تطبيق قانون ونظام العمل الذي يشمل العاملون به وتتطوير الخدمات الالكتروانية مثل باقي الخدمات الأخرى لرفع مستوى العمل والتجديد المستمر به لرفع اقتصاد المملكة بعد ألأزأمه الماضية ،كما أن تعد رخصة العمل أول الأشياء التي يهتم بها المقيم للعمل دون فرض أي عقوبات علية ، كما يجب على الكفيل استخراج رخصة العمل للعامل الوافد في فترة لا تزيد عن 90 يوما ولذلك يمكن معرفة اهم تعديلات نظام العمل الجديدة في المملكة 2021.

الاستعلام عن رقم سداد رخصة عمل

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمه المرور والرمز المرئي والضغط على دخول. الدخول إلى خدمات مكتب العمل. يتم تحديد العامل المُراد استخراج رقم السداد له من خلال إدخال رقم حدوده أو رقم إقامته ثم الضغط على تم ثم انقر على بحث. كتابة البيانات بطريقة صحيحه ودقيقة. ظهور بيانات العامل ورسوم رخصة العمل والضغط على إرسال. وجود عدة بيانات وهي رقم المنشأة واسم المنشأة والرسوم ورقم السداد. الضغط على طباعه للاستخدامها أثناء سداد رخصة العمل.

سداد رسوم رخصة العمل

الدخول على الموقع الراسمي للبنك الراجحي. تسجيل الدخول إلى الموقع والضغط على مدفوعات. اختيار سداد الفواتير والضغط على أصافة فاتورة جديدة. ظهور بيانات الفاتورة بعد التأكد من كافة البيانات الموجودة بها صحيحة اضغط على تأكيد. وصول كلمة سر على الهاتف يتم إدخالها والضغط على استمرار. وصل رسالة اخر بتفعيل الفاتورة بنجاح ثم الضغط على إنهاء. يتم الدخول إلى الفواتير الخاصة بك واختيار منها فاتورة وزارة العمل ومن ثم الضغط على دفع الفاتورة المحددة والضغط على تأكيد. إرسال رسالة بنجاح عملية الدفع.

تجديد رخصة العمل من وزارة العمل

الدخول إلى موقع وزارة العمل. اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية. إدخال بيانات تسجيل الدخول وهي الاسم وكلمة مرور الحساب والرمز المرئي. الضغط على تجديد رخصة عمل. الضغط على بدء الخدمة ثم تقوم باختيار الوافدين الذين ترغب في تجديد الرخصة لهم. ثم الضغط على إرسال. بعد سداد مبلغ التجديد عبر رقم السداد سيتم إعلام الوزارة ليتم تجديد رخص العمل وتقوم باستلامها من الجوازات.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء رخصة العمل

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار خدمات الوزارة ثم النقر على دليل الخدمات. ثمّ اختيار تجديد الرخص والضغط على بدء الخدمة. يتم إدخال رقم جواز السفر أو رقم الإقامة وإدخال رقم السداد.\ ثم إدخال رمز التحقق الظاهر. وأخيرا النقر على بحث.

كما أن بعد دفع الرسوم المفروضة واستخراج ترخيص العمل أو التجديد، فإن صلاحية الرخصة تكون لمدة عام فقط، وهذا من تاريخ الإصدار ويتم تجديد الرخصة في مقابل رسوم حوالي 100 ريال سعودي، وإذا مر على انتهاء رخصة العمل ستة أشهر ولم يتم تجديدها، فلا يستطيع أن يجدد رخصة العمل وهذا يجعله غير قادر على تجديد تصريح إقامته بعد انتهاء صلاحيتها.

عقوبة تأخير سداد الرسوم

تختلف العقوبة على حسب الجهة الوظيفية للفرد حيث أنه في حالة إذا كان يعمل لدى شركات ومؤسسات أهلية وتأخر عن تسديد الرسوم بدون عذر في تلك الحالة يتم دفع الرسوم بشكل مضاعف في المرة المقبلة، أما في حالة إذا كان الفرد يعمل في جهة حكومية فإنها تكون مسؤولة عن تجديد الإقامة خلال 60يوما قبل الانتهاء، وفي حالة التأخر عن سداد تلك الرسوم يتم تحويل الموظف المسؤول إلى التحقيق ويتم معاقبته على التأخير في السداد

والجدير بالذكر أن الوزارة حددت 14 يوما لصلاحية الرقم وذا لم يتم تسديد رسوم رخصة العمل سوف يفقد الرقم الصحية ويتم استخراج رقم جديد ، كما أن بعض المقيمين يعانى من فقدان رقم السداد فيجب استخراج اخر بديل عنه بعد مرور 14 يوم حتى يكون انتهت صلاحية الرقم المفقود.