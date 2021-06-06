قرض الراجحي للمتقاعدين الشروط والأوراق المطلوبة في السعودية

قرض الراجحي للمتقاعدين، من اهم القروض المقدمة في المملكة العربية السعودية حيث عدد كبير جدا من المواطنين السعوديين وخصوصا المتقاعدين يبحثون عن افضل بنك يعطي قروض للمتقاعدين، وهناك عدد من البنوك التي تقدم هذه النوعية من القروض من أهمها بنك الراجحي، ويعتبر الراجحي من البنوك العريقة داخل الأراضي السعودية الذي يقدم عدد من القروض المختلفة والمميزة، من بينها تمويل المتقاعدين بنك الراجحي والذي يعتبر من القروض التي يتم البحث عنها بصفه مستمره، وأيضا هناك تمويل شخصى بدون تحويل راتب والذي يقدمه أيضا مصرف الراجحي لجميع الأشخاص سعوديين أو أجانب، أما قروض الراجحي للمتقاعدين فقد وضع لها البنك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يرغب في الحصول على هذا القرض، وسوف نتعرف على كل التفاصيل من خلال هذه المقالة.



قرض الراجحي للمتقاعدين

دائما ما يتميز الراجحي بتقديمه لعدد من المميزات الهامة لكل عملائه، منها المزايا التي يقدمها للراغبين في الحصول على قرض الراجحي للمتقاعدين، حيث يتم سداد هذا القرض دفعه واحد أو من خلال أقساط شهريه، وتحديد مدة سداد تمويل المتقاعدين يكون من خلال البنك مما يناسب الشخص المقترض، وأيضا يضع البنك مستحقات المتقاعدين وأسرته في أولوياته، تمويل فورى للمتقاعدين به عدد من الشروط والضوابط والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة، وبنك الراجحي هو المسؤول عن وضع هذه الشروط.

النماذج والأوراق المطلوبة لتمويل المتقاعدين من بنك الراجحي

تعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي.

صورة عن الهوية الشخصية.

شهادة التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد لموظفي القطاع والتأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص.

قرض شخصي بدون تحويل راتب.

يتم تحديد مبلغ التمويل على أساس الراتب الشهري، تصل فترة سداد التمويل إلى 60 شهر.

رسوم السداد المبكر تكون تكلفة 3شهور تحتسب على الفائدة المتناقصة.

لا توجد رسوم تكافل.

هامش الربح لا سنوي يبدأ من 3.68% ويحتسب على أساس الرصيد المتناقص وكلفة التمويل تبدأ من 3.12%

لا توجد رسوم تكافل.

لا توجد رسوم تكافل. قروض ميسرة للمتقاعدين بحد أقصاه 50000ريال سعودي.

كما يشترط الأهلية الكاملة للمتقاعد.

رسوم السداد المبكر 3 شهور.

شروط قرض الراجحي للمتقاعدين



كما وضحنا اعلي المقالة أن هناك شروط وضوابط تم تحديدها من قبل بنك الراجحي لكل من يريد الحصول على تمويل مصرف الراجحي للمتقاعدين، وهو كالتالي.