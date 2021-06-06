نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الأسرة الجديدة من بنك التنمية الإجتماعية 1442 في المقال التالي

شروط قرض الأسرة الجديدة من بنك التنمية الإجتماعية 1442، قام بنك التنمية الاجتماعية بتقديم العديد من البرامج التمويلية التي تساعد المواطنين والمقيمين على مواكبة ضغوط الحياة ومنها قرض نفاذ وقرض أهل وقرض الاسرة وغيرها من البرامج التمويلية الكثيرة ولكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم للقرض، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على شروط قرض الأسرة الجديدة. شروط قرض الأسرة الجديدة من بنك التنمية الإجتماعية يجب أن يتم سداد القسط الأول من القرض بعد مدة 30 يوم من صرف المبلغ. يجب أن لا يكون المواطن المتقدم للقرض مدين إلى أحد البنوك بقرض آخر أثناء فترة التقديم. يحق للمرأة إذا كانت مطلقة او أرملة وتعول طفلاً او أكثر التقدم بطلب قرض الأسرة أسرة. يجب ألا يزيد عمر المتقدم للقرض عن سبعين عاماً وعمر الكفيل لا يزيد عن خمسه وخمسون عاماً. توفر رهن عقاري مع مراعاة أن لا تقل قيمة العقار عن قيمة التمويل. يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال سعودي. أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الاسرة على عدد أفراد الاسرة يتم إحتساب الابن ضمن أفراد الأسرة في حال كان عمره لا يزيد عن الرابعه والعشرين عاماً ويشترط أن لا يكون موظف أو متزوج والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة. أحكام المستفيدين الذين قد تجاوزت أعمارهم 55 عاماً إن كان عمر المستفيد يزيد عن 55 عاماً يقدم البنك اختيار بين تخفيض قيمة التمويل حسب المدة المتبقية لعمر 60 عاما وفق المعادلة التالية: القسط الشهري المستحق حسب الملائة المالية x عدد الأشهر المتبقية للوصول لعمر 60 عاماً على أن لا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للتمويل أو يتم إعطاءه 60 ألف ريال على حسب أهليته بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة. في حال كان عمر المستفيد يزيد عن 60 عاماً ويقل عن 65 عاماً يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال. إذا كان عمر المستفيد يتجاوز عمر 65 عاماً ولا يتجاوز عمر 70 عاماً يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال ولكن يشترط إحضار كفيل من جهة حكومية ولا يكون قد تجاوز عمره 55 سنة. الوسوم عمر شويل - جدة شروط قرض الأسرة الجديدة من بنك التنمية الإجتماعية 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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