نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر في السعودية reef في المقال التالي
نقدم لكم خطوات التسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر المستحقة في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك من خلال التقديم في هذه الخدمة الحصول على عدد كبير من الخدمات، حيث يعد هذا البرنامج أحد أبرز البرامج التي تساهم بشكل كبير في تطوير المجال الزراعي في المملكة، وكذلك تعمل هذه الخدمة على تقديم دعم كبير لكافة الأسر وذلك من أجل تحسين مستوى حياتهم، وسنقدم لكم فيما يلي كيفية التسجيل في دعم ريف وشروط القبول بالبرنامج واستحقاق الدعم.
خطوات التسجيل في برنامج ريف
لكي يتم التسجيل من خلال الدخول على منصة ريف الإلكترونية ويجب أن يكون لديك حساب في هذه الخدمة، حيث ستقوم بالتسجيل من خلال الاسم وأيضاً من خلال كلمة المرور، ولكن إن لم يكن لديك، يجب عليك إتباع هذه الخطوات قم بالتسجيل في بوابة الريف الخاصة بهذا الدعم، ثم قم بعمل حساب، وبعد ذلك قم بإدخال بياناتك بشكل دقيق، هذه البيانات تتمثل في الاسم وكذلك تاريخ ميلادك، ثم قم بإدخال كود تحقق، وبعد ذلك قم باختيار تبويب تسجيل، ثم بعد ذلك ستصلك رسالة على هاتفك، تضم هذه الرسالة كود يرجى إدخاله في الموقع، وبذلك تكون أتممت عملية التسجيل.
شروط التسجيل في برنامج ريف
تم الإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن من أجل قبوله في الدعم الخاص بالبرنامج، وهي كالآتي:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم مواطن سعودي، وذلك سواء بالنسبة إلى فئة الرجال أو النساء.
- يجب ألا يكون للمتقدم أي عمل آخر.
- يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عام.
- يجب أن يقوم باستخراج وثيقة عمل حر خاصة بصاحب الطلب
- يجب أن يكون المتقدم مشرف على حرفة زراعية محددة.
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