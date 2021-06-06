نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جدارة منصة مسار eservices.mcs.gov.sa وظائف صحية بوزارة الموارد البشرية في المقال التالي
رابط تسجيل جدارة منصة مسار التي يتابع المواطن السعودي الوظائف عليها بين الحين والآخر، حيث يتابع آلاف خريجي الجامعات التسجيل الإلكتروني في جدارة للبحث عن الوظائف المناسبة كما تقوم المنصة باستقبال طلبات التوظيف من الراغبين في العمل وتسجيل البيانات والشهادات الخاصة بهم تمهيدا للتأكد منها وتوفيق الوظائف المناسبة لهم، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة عن حاجتها لشعل 111 وظيفة في القطاع الصحي فيها وبدا البحث عنها عبر منصة جدارة.
وظائف خالية بالمملكة العربية السعودية
وجدير بالذكر أن بوابة جدارة هي البوابة الحكومية المتخصصة في استقبال وطلب الوظائف من المواطنين السعوديين، حيث تستقبل طلبات التوظيف ويكون على كل طالب عمل عمل حساب خاص به على المنصة أولا ثم تسجيل جميع البيانات ومنها الهاتف النقال ويتلقى على الهاتف إشعارات المنصة الإلكترونية عن الوظائف التي تكون مطلوبة في العديد من القطاعات الحكومية، حيث تقوم قطاعات ومؤسسات المملكة الحكومية بنشر طلبات التوظيف عبر المنصة.
وظائف وزارة الموارد البشرية
أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة عن حاجتها لشغل عدد 111 وظيفة طبيب مقيم بمستشفيات المملكة من حملة الشهادات الطبية العالية من الجنسين، على أن يبدأ التقديم في يوم 25 شوال 1442 وينتهي في 6 ذو القعدة 1442، وتتاح الوظائف للجنسين بشرط استيفاء كافة شروط العمل والالتزام بالاشتراطات الصحية في المقابلات الشخصية وشرط اجتيازها.
الوظائف المطلوبة لوزارة الموارد البشرية
|الوظيفة
|العدد المطلوب
|طبيب مقيم
|العدد 56 من الجنسين ” رجال، نساء”
|طبيب مقيم
|العدد 37 من الرجال
|طبيب مقيم
|العدد 18 النوع نساء
خطوات تسجيل وظائف جدارة منصة مسار
- يكون على المستخدم أولا أن يكون له حساب على منصة جدارة.
- كما تتيح المنصة عمل حساب جديد لمن ليس لهم حساب مسبق.
- تبدأ الخطوات بالدخول على رابط تسجيل جدارة منصة مسار.
- يقوم المستخدم باختيار ايقونة مستخدم جديد.
- يتم كتابة رقم الهوية واسم المستخدم ورقم الهاتف النقال وتاريخ الميلاد والنوع.
- يكون من الهام كتابة رمز التحقق من الاستخدام البشري.
- يتم تسجيل الدخول.
- يقوم المستخدم بتحديد الوظيفة التي يرغب فيها.
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