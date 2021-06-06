تمويل بموافقة سريعة بدون تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي عبر منصة سلفة

تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية بمنح موافقة سريعة وفورية مع الإيداع النقدي عبر الأون لاين بدون الذهاب إلى مقرات العمل لخدمة كافة العملاء السعوديين ومساعدتهم في الحصول على تمويل شخصي سريع وكاش يبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودي بموافقة الشريعة الإسلامية بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية أو البنوك السعودية وذلك من خلال منصة سلفة التي تعبر المنصة الأولى التابعة إلى البنك المركزي السعودي وكذلك إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة وتمتاز المنصة بفترة سداد ميسرة ويحدد القسط الشهري بناء على الراتب الذي يحصل عليه العميل المتقدم لدى منصة سلفة في السعودية ويمكن التقديم الآن عبر رابط التقديم على أسرع تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري أو بدون تعريف الراتب بالمنصة داخل أراضي المملكة.

الشروط الواجبة للحصول على تمويل سريع من منصة سلفة

الآن يمكن الحصول على أسرع سلفة نقدية طارئة في المملكة تصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي من المنصة والحصول على أفضل المزايا التمويلية التي تقدمها منصة سلفة لكافة العملاء السعوديين المتقدمين لها ولكن لابد من توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على قرض المنصة كما يلي بكل التفاصيل الجديدة:

المدة المطلوبة قبل التقديم الإلكتروني على قرض منصة سلفة بالمملكة حيث يطلب فترة عمل ستة أشهر في القطاع الخاص وتطلب المنصة فترة عمل ثلاثة شهور في القطاع الحكومي للحصول على التمويل المناسب.

التمويل النقدي في منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية يحتاج دخل شهري ثابت لا يقل عن 4 ألف ريال سعودي.

العمر المطلوب عند التقديم على طلب سلفة فورية طارئة يبدأ من 18 عام ويصل إلى 60 عام كحد أقصى عند التقديم.

مميزات الحصول على تمويل سريع من منصة سلفة في السعودية