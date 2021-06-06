تحديث بيانات حساب المواطن للمستحقين وموعد صرف الدفعة الجديدة

نعرض لكم كيفية تحديث بيانات حساب المواطن لمستحقي الدعم في المملكة العربية السعودية، حيث يعد برنامج حساب مواطن هو أحد أهم برامج الدعم السعودي والأشهر على الإطلاق يقدم من الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية لعدد من الفئات والطبقات المحدودة الدخل والفقيرة لتعينهم على المعيشة الصعبة من غلاء في الأسعار الذي طال جميع المنتجات والسلع الغذائية وغير الغذائية، ويقدم هذا البرنامج لمستحقيه بشكل شهري ويقدم حساب مواطن من خلال الضمان الاجتماعي السعودية التابع لوزارة العمل، وتسعى السلطات بالمملكة إلى تحقيق الرقي الاقتصادي لجميع المواطنين حيث تقدم عدد لا بأس به من برامج الدعم المالي للمواطنين في المملكة.

تحديث بيانات حساب مواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على ضرورة سرعة الصحة بتحديد بيانات الأفراد المستفيدين من برنامج النقد المالي حساب مواطن، وصرحت أيضا أن تحديث البيانات هو شرط هام وأساسي لمتابعة الحصول على معاش حساب مواطن، وإليكم طريقة تحديث البيانات:

الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني

القيام بعملية تسجيل الدخول على الموقع.

اختر أيقونة تحديث البيانات.

أدخل اسمك وكافة بياناتك بياناتك الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية.

أدخل رمز التحقق الذي سيظهر لك على الشاشة.

اضغط على زر تحديث.

ومن ثم سيتم تحديث بياناتك بشكل تلقائي من قبل الموقع.

الفئات المستحقة لدعم برنامج حساب مواطن

قامت الوزارة بتحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من ذلك الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين، وذلك لضمان ذهاب الدعم لمستحقيه، وتلك الفئات هي كالآتي: