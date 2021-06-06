التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك الإنماء في السعودية

يعمل بنك الإنماء في المملكة العربية السعودية على تقديم تمويل شخصي بدون كفيل للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويتميز القرض الشخصي بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامها، كما يتميز بعدم الحاجة لوجود كفيل، في حين أن هذا التمويل متوفر للأجانب المقيمين على الأراضي السعودية وللسعوديين أيضا، من جهة أخرى يتم تقديم هذا التمويل بصيغه تمويل الأسهم بحيث يتم تملك الأسهم ثم القيام ببيعها بربح معلوم.

التمويل الشخصي بدون كفيل متوفر عبر بنك الإنماء

يتمتع التمويل الجديد بوجود مزايا القرض الشخصي وهي متاحة للسعوديين والمقيمين، وموضحة على النحو التالي:

يتميز القرض الشخصي الجديد بالموافقة الفورية عند تطبيق جميع الشروط

فترة تسديد الأقساط الشهرية تصل حتى خمسة سنوات

الرسوم الإدارية تبلغ 1% أو ما يعادل 5.000 ريال سعودي

تمويل شخصي بدون الحاجة إلى كفيل

بدون الحاجة إلى كفيل تمويل الأفراد يصل إلى مليونيّ ريال سعودي في بعض الحالات

يصل إلى مليونيّ ريال سعودي في بعض الحالات إمكانيه اختيار الأسهم بحرية والمجازة من الهيئة الشرعية.

ما هي شروط التقديم على تمويل مصرف الإنماء الشخصي

أولا يجب أن يتم فتح حساب في مصرف الإنماء إن لم يكن لديك حساب قديم من قبل

إن لم يكن لديك حساب قديم من قبل يجب توفير أيضا تعريف الراتب، على أن يكون مصدق من جهة العمل متضمناً مده الخدمة ومقدار الراتب

أن تكون جهة العمل معتمده في مصرف الإنماء السعودي

يجب أن يتم تحويل الراتب إلى بنك الإنماء، حتى تتمكن من الحصول على التمويل.

ما هي متطلبات التمويل الشخصي للأفراد المحددة من الإنماء

إنشاء حساب استثماري في شركه الإنماء للاستثمار

القيام بتعبئة نموذج المبيع للأسهم المحلية

الحصول على الحد الشامل.

رابط وخطوات التقديم على تمويل الإنماء الشخصي