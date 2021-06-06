نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار جوالات ايفون جرير للأجهزة الجديدة والمجددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن اسعار جوالات ايفون جرير وذلك لما توفره المكتبة من أسعار متميزة تناسب جميع الأشخاص داخل المملكة، فعن طريق عروض مكتبة جرير يستطيع العملاء الحصول على الجوال الذي يرغبون به بأسعار تنافسية وقد تم توفير أسعار الايفون في مكتبة جرير السعودية للعملاء عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمكتبة جرير بالإضافة إلى إمكانية زيارة إحدى الفروع المتعددة حول المملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على اسعار جوالات ايفون جرير.

اسعار جوالات ايفون جرير

اسعار جوالات ايفون جرير يمكن الاستفادة منها بأكثر من طريقة فقد وفرت المكتبة إمكانية تقسيط المشتريات بالمشاركة مع شركة كوارا للتمويل حيث أن أسعار الايفون في السعودية تختلف من مكان لأخر ولعل من أفضل الأسعار المتوفرة في السعودية أسعار مكتبة جرير للجوالات.

جرير ايفون 11

يعتبر جوال ابل ايفون 11 إحدى أهم الأجهزة التي قامت المكتبة بتوفيرها بأسعار متميزة وقد تم توفير أكثر من عرض خاص بأجهزة ايفون 11 منها:

ابل ايفون 11 بسعة تخزيية 64 جيجا بايت ذو لون بنفسجي بسعر 2999 ريال سعودي شامل الضريبة.

أبل ايفون 11 بسعة تخزينية 128 جيجا بايت ذو اللون الأسود بسعر 3299 ريال سعودي شامل الضريبة.

كما قامت المكتبة بتوفير بعض الأجهزة المجددة والتي تكون بحالة الأجهزة الجديدة ويتم توفيرها بأسعار مختلفة منها:

جوال أبل ايفون 11 برو مجدد درجة (أ) بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وذو لون أخضر بسعر 3686 ريال سعودي بدلًا من 5479 ريال شامل الضريبة.

جوال أبل ايفون 11 برو مجدد درجة (ب) بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وذو لون أخضر بسعر 3704 ريال سعودي بدلًا 5479 ريال.

سعر ايفون 12 في السعودية جرير

تم توفير أكثر من إصدارات جوال أبل ايفون 12 داخل المكتبة منها ايفون 12 وكذلك جرير ايفون 12 برو وجرير ايفون 12 برو ماكس ومن أفضل عروض هذه الأجهزة ما يلي: