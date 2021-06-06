ما الفرق بين التمويل الشخصي وسلفة الراتب العاجلة

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عمر شويل - جدة تعرف على الفرق بين التمويل الشخصي وسلفة الراتب. قروض يوم الدفع والقروض الشخصية منتجات مالية مختلفة تمامًا. عندما تحتاج إلى اقتراض المال ، لديك عدة خيارات مختلفة للحصول على قرض. يمكن أن يكون طلب تمويل شخصي اختيار مقبول من ناحية التكلفة ، وهناك الكثير من الأوقات التي يكون فيها من المنطقي تحمل هذا النوع من الديون. من ناحية أخرى ، تكون قروض يوم الدفع باهظة الثمن دائمًا تقريبًا ويجب تجنبها كلما أمكن ذلك.

لكن تعريفًا لمصطلح كل منهم ، التمويل الشخصي هو مبلغ من المال يتم اقتراضه من بنك أو شركة أو شخص عادي ، في بعض الأحيان ، يشترط المقرض على طالب القرض ضمان لسداد التمويل كوجود كفيل أو اشتراط تحويل الراتب الى حساب المقترض ، وعلى دفعات شهرية متساوية على فترة زمنية محددة. يقوم المقترض برد المبلغ بفائدة على المبلغ الإجمالي. بينما سلفة الراتب هي عبارة عن تقديم طلب من المال بشكل سريع وفوري من المقرض لحين موعد استلام الراتب ، وتكون غالبًا بدون أي ضمانات وبدون تحويل راتب العميل . لكن توجد العديد من القروض الشخصية السريعة التي توفر تمويل شخصي سريع بدون كفيل لمبالغ جيدة تصل الى 90 ألف ريال على سبيل المثال، وبفائدة جيدة للغاية.

الاختلافان الرئيسيان بين القروض الشخصية وقروض الراتب هما تكاليف الاقتراض ووقت السداد. إليكم سبب أهمية هذه الاختلافات.

1. تكاليف الاقتراض

سلفة الراتب أغلى بكثير من القرض الشخصي في ظل جميع الظروف تقريبًا.

عندما تحصل على قرض راتب ، فإنك تدفع عادةً رسومًا مقدمة قد تصل إلى 50 إلى 150 ريال لكل 500 ريال تقترضها. لذلك ، إذا اقترضت 1000 ريال ، فقد ينتهي بك الأمر مدينًا بمبلغ 1100 ريالات أو 1300 ريالًا فورًا بعد الحصول على السلفة. قد لا يبدو هذا كثيرًا ، ولكن كما يوضح مكتب حماية المستهلك المالي ، فإنه يصل في الواقع إلى معدل النسبة المئوية السنوية الفعالة (APR) بنسبة 400٪ أو أكثر.

من ناحية أخرى ، لا تأتي القروض الشخصية غالبًا بأي رسوم مقدمة. وإذا تم تحصيل رسوم طلب أو إنشاء منك ، فعادةً ما تكون هذه نسبة صغيرة جدًا من قيمة القرض الخاص بك. بدلاً من دفع رسوم مقدمًا ، ستدفع الفائدة بمرور الوقت عند الاقتراض.

يمكن أن تختلف معدلات القروض الشخصية بشكل كبير ولكنها تتراوح عادةً بين 1.3٪ و 18٪ اعتمادًا على بيانات الاعتماد المالية الخاصة بك. في بعض الحالات ، من الممكن الحصول على سعر أفضل بكثير من ذلك.

ولكن ، بشكل عام ، ستكون الرسوم ومعدل الفائدة الفعلي الذي ستتحمله على قرض شخصي أقل بكثير مما سيفرضه عليك شركة سلفة الراتب.

2. وقت التسديد

وقت السداد هو فرق كبير آخر بين القروض الشخصية وقروض يوم الدفع.

عندما تحصل على تمويل شخصي ، من الشائع أن يكون لديك أكثر من عام لتسديد مدفوعاتك. في بعض الحالات ، قد يكون لديك ما يصل إلى 5 سنوات اعتمادًا على المبلغ المقترض والمقرض الذي تعمل معه. نظرًا لأنك تسدد أموالك المقترضة على مدى فترة طويلة. فمن الأفضل أن تكون كل دفعة شهرية بسيطة ويجب أن تكون قادرًا على جعل المدفوعات في حدود ميزانيتك.

من ناحية أخرى ، تم تصميم سلفة الراتب بشكل صريح ليكون قرضًا قصير الأجل. سيكون أمامك عادة حوالي أسبوعين فقط لسداد كامل المبلغ المقترض. بما في ذلك الرسوم المستحقة عليك. وهذه مشكلة كبيرة لأنها تعني أنه سيتعين عليك التوصل إلى مبلغ كبير في وقت قصير جدًا.

معظم الأشخاص الذين يحصلون على سلفة سريعة بدون تحويل راتب يفعلون ذلك لأن لديهم حاجة فورية للنقد. لسوء الحظ. إذا وجدت نفسك في موقف مالي صعب يتطلب الحصول على تمويل يوم دفع ، فمن غير المرجح أن تتحسن أموالك بشكل كبير خلال فترة الأسبوعين التي يتعين عليك فيها الاستعداد للسداد.

والنتيجة هي أن العديد من الأشخاص لا يستطيعون سداد كامل مبلغ قرض الراتب بمجرد حصولهم على الراتب. وهذا يؤدي إلى مزيد من الاقتراض والمزيد من الرسوم – مما قد يؤدي إلى دوامة الديون.

هذا هو المكان الذي يتم فيه دائمًا الوعد بشيك راتبك المستقبلي – بدلاً من الذهاب إلى حسابك المصرفي – لمقرض يوم الدفع ، والذي يطالبك بعد ذلك بأخذ قرض يوم دفع آخر لتغطية نفقاتك منذ أن ذهب الشيك الخاص بك قبل أن تكسبه. تعرف على كيفية تجنب الديون.

نظرًا لأن قروض يوم الدفع لها عيوب خطيرة من حيث وقت السداد والتكلفة مقارنة بالقروض الشخصية ، فاستهدف دائمًا الحصول على قرض شخصي بدلًا من قرض يوم الدفع إذا استطعت.

تأكد من قراءة التفاصيل الدقيقة لأي مُقرض تعمل معه وتأكد من أنك تعرف كلاً من التكاليف التي ستدفعها مقابل قرضك بالإضافة إلى الوقت المتاح لك لتصبح خاليًا من الديون.