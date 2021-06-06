مع انتشار وباء كورونا بالعالم حصرت حكومة المملكة العربية السعودية علي اعتماد طرق بديلة لعمل الهيئات الحكومية ومنها النظام الإلكتروني الرقمي من خلال الاعتماد علي مجموعة من التطبيقات الذكية لتؤدي خدمات المواطنين دون الحاجة لاختلاط أو تواجد شخصي بمقر إداري لأي هيئة أو وزارة ، ومثال علي ذلك تطبيق توكلنا لإصدار تصاريح العمرة ، وهو أحد تطبيقات وزارة الصحة السعودية والذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة ساديا للذكاء الصناعي ، ومن خلال تطبيق توكلنا يمكن للأفراد الحصول علي تصاريح دخول وتجول وكذلك تصاريح عمرة عن طريق فحص التطبيق لبياناتهم الصحية وحالتهم من خلال قواعد بياناتهم المسجلة لديه ، وبموضوعنا اليوم نعرض لكم خطوات التسجيل بالتطبيق لتتمكنوا من إصدار تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا.

تطبيق توكلنا لإصدار تصاريح العمرة

من خلال قيام وزارة الصحة السعودية بالاعتماد علي قواعد بيانات طبية قوية ، فإن تطبيق توكلنا يقدم خدمات التصاريح عبر الجوال وعدة مميزات أخري للبرنامج كالآتي :

البرنامج متاح بواجهة مستخدمة سهلة وبسيطة للتعامل.

يدعم البرنامج اللغتين العربية والانجليزية.

يقدم البرنامج خدمات الاطلاع علي الحالة الصحية ( محصن – متعافي ).

يتيح البرنامج الحصول علي تصاريح الزيارة الصلوات والحج والعمرة.

يمكن الاطلاع علي التصاريح من خلال البرنامج في أي وقت وأي مكان.

يقدم البرنامج ربط كامل لبيانات المستخدم عن طريق اتصاله بقاعدة بيانات شاملة.

البرنامج خاص وسري ويحفظ بيانات المستخدمين.

البرنامج مجاني ولا يشمل أي رسوم.

طريقة التسجيل بتطبيق توكلنا

يمكن للمستخدمين عن طريق موقع وزارة الصحة السعودية أو متجر التطبيقات علي الهاتف المحمول اتباع الخطوات التالية للتسجيل :

من خلال موقع الوزارة نقوم بالضغط علي أيقونة تحميل البرنامج.

أو من خلال متجر التطبيقات علي الهاتف الجوار نقوم بتحميل تطبيق توكلنا.

ثم نقوم بالضغط علي تسجيل مستخدم جديد.

نتابع بمليء بيانات رقم الهوية أو الإقامة.

بعدها مليء بيانات تاريخ الميلاد.

نقوم بقراءة الشروط والضغط علي الإقرار.

وإلي خطوة إنشاء كلمة مرور من 12 خانة ، وتحتوي حروف انجليزية كبيرة وصغيرة وأرقام.

عليك بعدها أن تقوم بتحديد مكان إقامتك علي الخريطة بدقة.

وعليك بإجابة كل الأسئلة الصحية بدقة.

بعد ذلك تقوم بتحديد المكفولين والتابعين لك والمقيمين معك أو محل عملك.

أخيراً تضغط علي ابدأ لاستخدام البرنامج والخدمات.

ومن خلال التسجيل وتأكيد رقم الجوال من من نظام أبشر يمكنك بعدها التمتع بخدمات البرنامج وإصدار تصريح العمرة من خدمة اعتمرنا.