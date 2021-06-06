إجراءات لابد من اتخاذها

دوت الخليج – تحرير – التدريب الميداني : أمواج حيا

لم يتوقف تأثير مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على تسويق وترويج منتجات تجميلية او حتى إلكترونية بل وصل إلى الدعاية والإعلان عن عيادات تجميلية وخصومات خاصة بأسماء المشاهير

لكن لماذا إلى الآن لم يتدارك حجم خطورة التأثير هذا ولماذا لم يتم ردعهم عن إتخاذ عيادات التجميلية مصدرًا للدعاية والإعلان.

يصور الامر بطريقة غاية السخرية من تعاقد مع مشهور ما ويتم تصوير العيادة والدكتور دون التأكد من تصريح مزاولة المهنة كم طبيب لا يملك ترخيصا بمزاولة مهنة عمليات التجميل وكم من القضايا التي صورها الإعلام لعدد كبير من المرضى كان ضحايا أطباء من غير تراخيص.

ثم تصور الحقن حينما تعطى للمرضى بغاية السهولة و لا تأخذ الكثير من الوقت ويوضح الفرق قبل وبعد الحقن وهنا يوضح المشهور للمتابعين بمدى خبرة وكفاءة الدكتور

لكن لماذا لم يصور مشاهير الغرب العيادات التجميلية ولما يفضلون ابقاء الامر بالسرية التامة حينما يتفاخر مشاهيرنا بالدعم أفضل العيادات التجميلية وصعوبة الحجز بها

تغير مفهوم عمليات التجميل بفضل المشاهير حينما كان محرم شرعا وتغيير لخلقة الله سبحانه وتعالى إلى تقبل المجتمع لها وانتشارها بشكلٍ واسع

خطورة التأثير لم تتوقف على البالغين و إنما أيضا على المراهقين الذين يعانون من مشاكل مثل انعدام الثقة بالذات و تغيير مظهرهم الخارجي بصورة مشابهة أو قريبة من شخصيات ذات تأثير بالمجتمع

على الجهات المعنية اتخاذ قرارات رادعة في حق المشاهير و التوقف عن الإعلان لها او تعقيد إجراءات الدعاية في حق هذه العيادات التجميلية مثل أخذ تصريح رسمي من وزارة الصحة للتأكد من مصداقية العيادات او أهلية المشهور في الإعلان لها و التوقف عن تقديم خصومات بأسماء المشاهير مثل هذه الاجراءات قادرة على إنهاء سوق عمليات التجميل