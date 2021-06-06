رحــلــــة الــوفاء

دوت الخليج – تحرير – التدريب الميداني : نشوة عبد العزيز فهد الشايع إعلامي من أهم رواد التلفاز السعودي ضلَّت صورته حاضرة في قلوب المشاهدين حتى اليوم، ولد فهد في محافظة الرس وأنهى مراحل التعليم فيها، درس العلوم الاجتماعية ثم حصل على دبلوم في مجال الإعلام، بدأ مذيع رَبْط بين البرامج ونَشَرات الأخبار، شقَ طريقاً صعباً في اثبات حضورِهِ بين عمالِقة التلفاز إلى أن حضوره القوي على الشاشة جَعَلَهُ مُذيعاً رئيسياً في برامج عِدَّة من أهمها برنامج “مجلة التلفزيون”.

وعند الوفاء يُذكر اسم صاحب أكبر قلب، فقد ضحَّى بحياته لرحلة علاج شقيقه “محمد” الذي قضى معه سبعة عشر عاماً خارج البلاد بعدما تخلَّى عن جميع مخططاته الحياتية “وطنه وحياته وعمله”، وبعد مُضِي هذه الأعوام عاد إلى المملكة عام 2018م وحيداً بعد أن فقد أخيهِ.

في يوم 1 يونيو 2021 فقد الإعلام مذيعها فهد بعد معاناته مع المرض، رحِم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

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