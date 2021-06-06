تقني عسير ينفذ 40 برنامجاً مسانداً بمشاركة حوالي 2000 مشارك

دوت الخليج – تحرير : البندري شبيلي

نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عدد 40 برنامجاً مسانداً بلغ عدد المشاركين فيها 1958 مشاركا نفذها 40 منفذا وذلك خلال أسبوعين فقط.

وأوضح ‏مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي ، مضيفا أن هذه البرامج تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات التي تسهم في رفع الإنتاجية وتطوير بيئة العمل لرفع مستوى جودة التدريب، مفيداً بأن البرامج لهذا العام 1442 اشتملت على برامج تدريبية متنوعة تقنية وتخصصية وتطويرية وبرامج عامة

وبين أنه تم تنفيذها – عن بعد – عبر منصات التدريب الإلكتروني بمتابعة دقيقة لتحقيق أعلى معايير الجودة، مما يساهم في رفع جودة التدريب وتطوير المسار الوظيفي للمستفيدين منها.

مؤكدا أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتوجيهات من معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد تسعى جاهدة إلى تقديم هذه البرامج لتطوير العمل لمختلف التخصصات ولجميع القطاعات لتحقيق أهداف رؤية الوطن 2030 الطموح

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