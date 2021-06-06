أعلن سلطات المملكة العربية السعودية عبر موقع عطلات السعودية الإلكتروني وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات والهجرة ووزارة الصحة ممثلة في مكاتبها علي منافذ ومواني السفر وتطبيقاتها الإلكترونية مثل تباعد وتطبيق توكلنا ، وقد وضعت السلطات السعودية قائمة من الاشتراطات علي الوافدين للملكة بهدف الإقامة أو العمل أو الزيارة ومن ضمنها حجز مؤسسي لفنادق الحجر ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم اشتراطات حجز فنادق الحجر المؤسسي وأحكام مخالفة الاشتراطات وبعض شروط السفر للملكة ويمكنكم التعرف علي الإجراءات الاحترازية داخل المملكة بخصوص كورونا.

اشتراطات حجز فنادق الحجر المؤسسي

كما هو وارد علي موقع عطلات السعودية الإلكتروني نستعرض لكم اشتراطات حجز فنادق الحجر كالآتي :

تسري صلاحية باقات الحجر علي الحجوزات من تاريخ 20 مايو 2021 .

تسري باقات الحجر المؤسسي علي جميع درجات السفر.

تصلح باقات الحجر المؤسسي لأي حجوزات تتم عبر الموقع الإلكتروني ، وعن طريق الاتصال الهاتفي ، أو مكاتب السفريات ووكلاء السفر.

لا تصلح بقات الحجر مع عروض الحملات الترويجية الأخري.

عرض باقات الحجز قابل للتغيير دون إشعار مسبق.

الحجز غير قابل للاسترداد.

يتم تطبيق اشتراطات وأحكام الخطوط الجوية العربية السعودية.

تسري باقات الحجز علي الضيوف المسافرين علي الخطوط الجوية السعودية فقط ، ولا ينطبق ذلك علي شركات الطيران الأخري.

تنطبق الحجوزات علي قائمة فنادق مختارة سنعرضها لكم في مقال آخر.

تشمل باقات الحجز المواصلات من المطار للفندق.

الباقات متوفرة علي منصة عطلات السعودية.

اشتراطات حجز الفندق

تضع الفنادق المدرجة علي قائمة الحجز المؤسسي بعض الاشتراطات الخاصة بالتماشي مع اشتراطات وزارة الصحة السعودية بها كالآتي:

قد تطلب الفنادق مبلغ مالي من الضيف عند الوصول كتأمين علي أن يتم إرجاعه إلي الضيف في حال عدم حدوث ضرر بالغرفة عند مغادرة الضيف.

خلال فترة الحجر تقدم مطاعم الفندق ثلاث وجبات فقط من إفطار وغداء وعشاء في الغرف.

كل فئات الباقات الثلاث تشمل الثلاث وجبات.

يتم احتساب إقامة ووجبات الأطفال مجاناً حتي سن 6 سنوات علي أن يقوم بمشاركة السرير مع الوالدين ويراعي عدم وجود أكثر من طفلين في الغرفة المزدوجة.

يمكن للأطفال من سن 7 إلي 12 عام مشاركة السرير مع الوالدين علي أن يتم فرض بعض الرسوم علي الفرد بالليلة شاملة الوجبات.

قد تختلف القيم والبيانات من فندق لآخر.

إصدار تصريح العمرة

ويمكن للراغبين في أداء مناسك العمرة القيام بالحجز لتصريح العمرة عن طريق تطبيق توكلنا من وزارة الصحة السعودية بالدخول علي خدمة اعتمرنا وتحديد خيار تصاريح الحج والعمرة واختيار تصريح عمرة وعرض كافة البيانات ومنطقة التجمع وجهة القدوم وحالة المعتمر الصحية واختيار توقيت العمرة بالتاريخ والساعه والموافقة علي الشروط والضغط علي إصدار تصريح في النهاية ، كما يمكن للوافدين التعرف علي طريقة التسجيل بتطبيق توكلنا من وزارة الصحة للتعرف علي الضوابط الاحترازية داخل المملكة.