رابط وشروط التسجيل في جامعة شقراء 1443 لطلاب الشهادة الثانوية وما يعادلها

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في جامعة شقراء 1443؛ حيث تعد جامعة شقراء 1443 إحدى الجامعات التي تقع داخل وتنتشر فروعها من الكليات في معظم التخصصات في أنحاء المملكة، وكل كلية تضم العديد من التخصصات، وقد أعلنت لجنة القبول في جامعة شقراء 1443 عن شروط تقديم الطلاب والطالبات من حملة الشهادة الثانوية وما يعادلها من الدبلومات الفنية، كما حددت شروط المنح الدراسية للطلاب الغير سعوديين، والهدف الأساسي من ذلك هو إعداد كوادر بشرية مؤهلة تخدم المجتمع السعودي من خلال أنظمة فاعلة وبيئة جاذبة

شروط التسجيل في جامعة شقراء 1443 للبكالوريوس

أعلنت جامعة شقراء عن شروط القبول و التسجيل في جامعة شقراء 1443 للطلبة والطالبات من حملة الشهادة الثانوية وما يعادلها؛ وذلك من أجل الالتحاق بالتخصصات المختلفة داخل الجامعة وجاءت الشروط كالتالي:

يشترط أن يكون الطالب المتقدم لجامعة شقراء للعام الدراسي 1443 أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

يجب أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الثانوية من نفس المحافظة التي تقدم فيها لجامعة شقراء.

استثنت الجامعة من ذلك من تقدم موافقة ولي الأمر “من الطالبات”، ومن تثبت نقل محل السكن إلى نفس المحافظة، وذلك في حالة توفر مقاعد في الجامعة.

يجب أن يكون الطالب أو الطالبة حسن السير والسلوك.

أن يكون الطالب لائق طبيًا.

يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات والمقابلات الشخصية التي يحددها مجلس الكلية.

ألا يكون مضى على تاريخ انتهاء المرحلة الثانوية أكثر من خمس سنوات.

يجب أن يستوفي الطالب الشروط التي يحددها مجلس الجامعة في أوقات التقديم.

يجب اجتياز اختبار القدرات العامة وتقديم النتيجة، ويعتبر هذا الشرط متطلب أساسي القبول في جامعة شقراء 1443 .

. ألا يكون قد فصل الطالب من أي جامعة أخرى نتيجة أسباب في السلوك أو أسباب أكاديمية.

شروط القبول في جامعة شقراء لحملة الدبلوم

كما حددت لجنة القبول شروط التسجيل في جامعة شقراء 1443 الواجب توافرها في المتقدمين من الطلبة والطالبات حاملي شهادة الدبلوم، وجاءت الشروط العامة كالتالي:

أن يكون الطالب من حملة شهادة الدبلوم سواء من داخل المملكة أو خارجها.

أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة الدبلوم من نفس المحافظة التي تتقدم إلى جامعة شقراء 1443 فيها.

في حال توفر مقاعد يتم قبول الطالبات من خارج المحافظة؛ وذلك في حالة تقديم ما يثبت تغيير محل السكن، وموافقة ولي الأمر.

ألا يكون قد مضى على تاريخ الحصول على شهادة الدبلوم ما يزيد عن 15 عام.

أن يكون المتقدم سواء طالب أو كطالبة ذو سمعة طيبة وسلوك حسن.

لن يقبل من هو على رأس العمل، ويكون القبول من خلال التنظيم بين إدارة الموظف ولجنة القبول.

أن يقوم الطالب بمعادلة المواد التي درسها من خلال مجلس القسم في الكلية.

تصل عدد المقاعد المخصصة لهذه الفئة من الطلاب عن 5%.

أن يكون الطالب مستوفيًا للشروط التي يحددها مجلس الكلية أثناء فتح باب التقديم في جامعة شقراء 1443.

رابط التقديم في الجامعة 1443

عند الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب القبول والتقديم في جامعة شقراء 1443، يقوم الطلاب بالتقديم في كليات جامعة شقراء المنتشرة في أنحاء المملكة من خلال تسجيل دخول البوابة الإلكترونية جامعة شقراء edugate.su.edu.sa 1443، ومراجعة شروط التقديم جيدًا.

في النهاية نكون قدمنا شروط التسجيل في جامعة شقراء 1443 لطلاب الشهادة الثانوية وما يعادلها، وطلبة الدبلوم وما يعادلها، بالإضافة إلى رابط القبول في جامعة شقراء 1443.