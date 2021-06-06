تحويل الأموال عبر إنجاز بنك البلاد 2021 بأسهل طريقة خلال 3 دقائق التحويل الدولي من إنجاز

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عمر شويل - جدة تحويل الأموال عبر إنجاز بنك البلاد 2021 بأسهل طريقة خلال 3 دقائق ENJAZ التحويل الدولي من إنجاز، نتناول اليوم طريقة إرسال حوالة دولية عبر إنجاز من خلال جوالك فقط أو عن طريق ويسترن يونيون التابعة لبنك البلاد، بالإضافة إلى شروط التسجيل في إنجاز، حيث أنه أفضل طرق تحويل حوالات دولية هما طريقتان إما التحويل عبر إنجاز أو عبر ويسترن يونيون وسنتناول طريقة التحويل تفصيلاً والذي يتم خلال دقائق معدودة.

تحويل الأموال عبر إنجاز بنك البلاد 2021

لكي تتمكن من إرسال حوالة دولية عليك التسجيل في إنجاز بنك البلاد بإدخال إسم المستخدم والرقم السري، لتظهر الصفحة الرئيسية بخياراتها المتعددة يتم إختيار تحويل وإذا سبق لك إضافة الشخص الذي سوف تقوم بالتحويل له من قبل ستجده في قائمة المستفيدين والضغط على إختيار مستفيد لإختياره، أما إذا كانت تلك هي المرة الأولى لتحويله عليك الضغط على إضافة مستفيد، ثم يتم ظهور عدة أسئلة عليك الإجابة عليها كاملة والإختيار على أنها حوالة محلية أو دولية وهل هو تحويل ويسترن يونيون أم تحويل إنجاز، وهما أفضل طريقتان للتحويل وسنتناول طريقة تحويل تنطبق على الطريقتين.

طريقة التحويل بإستخدام إنجاز

هناك طريقة للتحويل الدولي تنطبق على إنجاز وويسترن يونيون أولا عليك الإختيار بين التحويل إلى المستفيد نقدياً أو في حساب المستفيد، حيث أن التحويل النقدي أكثر سلاسة يحتاج فقط إلى كتابة إسم الشخص المستفيد، أما للتحويل إلى الحساب يتم إختيار البلد الذي يقيم فيها المستفيد ثم تحديد اسم البنك عملة التحويل ثم إدخال إسم المستفيد مع رقم الحساب، ثم توضيح علاقتك بالمستفيد سواء كانت شخصية، علاقة أقارب، أصدقاء، جمعيات خيرية، أو عمالة منزلية، ثم إدخال عنوان المستفيد وإسم مختصر له وإضافة رقم هوية المستفيد ورقم الجوال الخاص به ثم الموافق على الشروط والأحكام ثم الضغط على تحويل.

شروط التسجيل في إنجاز بنك البلاد

لكي تتمكن من التسجيل في إنجاز بنك البلاد وتحويل الأموال دولياً فإن البنك قد وضع عدة شروط لذلك أهمهم أن يكون لديك حساب بنكي مُفعل في بنك البلاد، ويمكنك فتح حساب بنكي بسهولة بالغة عبر الإنترنت، كما يجب عليك إضافة الشخص الذي تريد التحويل له كمستفيد كما سبق وذكرنا الطريقة تفصيلاً.

لذا أصبح يمكنك تحويل الأموال الأن عبر إنجاز بنك البلاد بطرق مُيسرة بدون شروط تُذكر، عبر إضافة المستفيد وإضافة صلة القرابة و إضافة عنوان المستفيد ورقم الهوية ومعلومات شخصية خاصة به، ثم يتم تحويل الأموال دولياً على الفور كل ما عليك هو وجود حساب بنكي مُفعل لديك في بنك البلاد ثم إجراء عملية التحويل بسهولة بالغة.