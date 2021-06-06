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كيفيه التقديم للحصول علي قرض السيارة من بنك الراجحي بدون مقدم من الخدامات التي يقدمها بنك الراجحي لكل العملاء أو المواطنين داخل السعودية أو المقيمين ولا يقتصر بنك الراجحي علي التعاملات النقدية فقط حيث يتيح التمويل العقاري والسيارات والتمويل الشخصي أيضا كما يتميز التمويل من بنك الراجحي بالعديد من الخدمات منها تسديد الفواتير الحكومية من كهرباء ومياه والاستعلام عن رصيد الحساب البنكي والبطاقات الائتمانية.
الشروط والمستندات المطلوبة للتمويل للسعوديين
يعمل بنك الراجحي علي توفير برامج خاصه في التقسيط للموظفين بشرط الحصول علي دخل ثابت ومن خلال هذا البرنامج يستطيع تحديد نوع السيارة أن كانت جديده أو مستعمله حسب الرغبة بقسط يتوافق مع الدخل الشهري:
- تقديم خطاب التوظيف والدخل الشهري لا يقل عن 2000 ريال.
- لا يزيد عمر صاحب القرض عن 65 عام.
- تقديم نسخه من جواز السفر للمتقاعدين ونسخه من بطاقه الهوية بشرط أن تكون ساريه.
- أدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج الطلب بشكل صحيح مع تقديم عرض السعر.
الشروط والمستندات المطلوبة للتمويل لغير السعوديين
- الراتب الشهري لا يقل عن 200 ريال للمقترض في القطاع الخاص أو العام و1900 ريال للمقترض الذي بلغ سن التقاعد.
- الحد الأقصى للمقترض 60 عام من العاملين و65 عام للمتقاعدين.
- عمل نموذج الطلب وإدخال كافه البيانات المطلوبة مع تقديم عرض السعر.
- توفير نسخه من تأشيرة الإقامة والجواز للأشخاص الوافدين مع سريان تاريخه.
- تقديم خطاب التوظيف.
كيفيه تقديم الطلب للحصول علي تمويل السيارة من الراجحي
أتاح بنك الراجحي العديد من الطرق للتقديم حيث أتاح للعميل أن يتوجه إلى اقرب فرع واتباع التعليمات أوتقديم الطلب إلكترونيا عن طريق موقع البنك الإلكتروني عن طريق الخطوات التالية:
- من خلال الموقع الرسمي لبنك الراجحي يقوم العميل بالدخول علي رابط تقديم طلب التمويل.
- يتم أدخال البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم والجنسية والعمر وإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة وان كان العميل يمتلك حساب بالراجحي أم لا .
- إدخال المعلومات وان كان لديك راتب محول علي بنك الرجحى وإدخال قيمه الراتب الشهري .
- يتم اختيار أن كان يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي.
- بعد ذالك يتم أدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني واسم المنطقة ثم الضغط علي تقديم .
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