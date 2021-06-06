“السياحة” تعلن عن فرص استثمارية بـ4 وجهات سياحية

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة السياحة، وجود فرص استثمارية بـ4 وجهات ‏سياحية بالمملكة لمدة خمس سنوات مقبلة، داعية كل من لديه فكرة جاهزة للصيف ورغبة في الاستثمار، إلى التواصل معها على الإيميل [email protected]‏

وأوضحت الوزارة أن الوجهات المراد الاستثمار فيها، تشمل، ‏عسير والمتوقع لها استقبال 2 مليون زائر، والباحة والطائف، 700 ألف لكل منهما، ومدينة الملك عبدالله ‏الاقتصادية، 400 ألف زائر.‏

وبيّنت أن الفرص المستهدفة، تتضمن، مشروعات مبتكرة ‏للإيواء (مخيمات وكبائن، وإيواء متنقل)، وكذلك خدمات أطعمة ‏ومشروبات متنقلة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ورياضات بحرية ‏وجبلية وبرية.