“السياحة” تعلن عن فرص استثمارية بـ4 وجهات سياحية

بلادي – الرياض:
أعلنت وزارة السياحة، وجود فرص استثمارية بـ4 وجهات سياحية بالمملكة لمدة خمس سنوات مقبلة، داعية كل من لديه فكرة جاهزة للصيف ورغبة في الاستثمار، إلى التواصل معها على الإيميل [email protected]
وأوضحت الوزارة أن الوجهات المراد الاستثمار فيها، تشمل، عسير والمتوقع لها استقبال 2 مليون زائر، والباحة والطائف، 700 ألف لكل منهما، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، 400 ألف زائر.
وبيّنت أن الفرص المستهدفة، تتضمن، مشروعات مبتكرة للإيواء (مخيمات وكبائن، وإيواء متنقل)، وكذلك خدمات أطعمة ومشروبات متنقلة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ورياضات بحرية وجبلية وبرية.
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