وزير الرياضة يستعرض ملخص استراتيجية دعم أندية دوري المحترفين 2020 – 2021

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بلادي – الرياض:
استعرض وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ملخص استراتيجية دعم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم (2020 – 2021).
وجاء ملخص دعم أندية المحترفين، في مؤتمر التواصل الحكومي، الذي شارك فيه الفيصل للحديث عما أسهمت به وزارة الرياضة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وجاء الاتحاد الأكثر دعمًا بـ115.7 مليون ريال، يليه الهلال الثاني بـ113.8 مليون ريال، والأهلي الثالث بـ109.6 مليون ريال، والفتح الرابع بـ99.4 مليون، والنصر في المركز الخامس بـ93.7 مليون.
وجاء ملخص استراتيجية دعم أندية دوري المحترفين كالتالي:
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