خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، بلغ 23 ألف مخالفة، وذلك في الفترة من 18 / 10 / 1442هـ حتى 24 / 10 / 1442هـ .

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى من المخالفات بواقع 7.4 ألف مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 3.9 ألف، ثم المنطقة الشرقية بـ3 آلاف، ومنطقة القصيم بألفي مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1.4 ألف.

كما سجلت منطقة الجوف 1.1 ألف، ومنطقة تبوك 952، ومنطقة الحدود الشمالية 904، ومنطقة الباحة 459، ومنطقة حائل 454، ومنطقة جازان 443، ومنطقة عسير 380، ومنطقة نجران 199.

وطالبت وزارة الداخلية من المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.