بلادي – الرياض:
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، بلغ 23 ألف مخالفة، وذلك في الفترة من 18 / 10 / 1442هـ حتى 24 / 10 / 1442هـ .
وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى من المخالفات بواقع 7.4 ألف مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 3.9 ألف، ثم المنطقة الشرقية بـ3 آلاف، ومنطقة القصيم بألفي مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1.4 ألف.
كما سجلت منطقة الجوف 1.1 ألف، ومنطقة تبوك 952، ومنطقة الحدود الشمالية 904، ومنطقة الباحة 459، ومنطقة حائل 454، ومنطقة جازان 443، ومنطقة عسير 380، ومنطقة نجران 199.
وطالبت وزارة الداخلية من المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.