متحدث الصحة: معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا عاد للانخفاض لهذا السبب

بلادي – الرياض:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، أن معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا عاد للانخفاض بسبب الوعي المجتمعي، مبينًا أن مأمونية اللقاحات عالية، والتردد في أخذها أمر خطير.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن عدد جرعات اللقاح المعطاة حتى الآن وصل إلى 14.8 مليون جرعة، معطاة عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.