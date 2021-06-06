القصبي: اللقاح ليس إجباريًا ولكنه ضروري للتعايش

بلادي – الرياض:

أكد وزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي، اليوم الأحد، أن أخذ اللقاح ليس إجباريًا في المملكة، ولكنه يمثل ضرورة واضحة للتعايش مع الوضع الصحي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن من يرغب في التعايش وممارسة الأنشطة الحياتية المختلفة مثل الرجوع للمدارس والذهاب للتسوق وغيرها، عليه بالحصول على اللقاح.

وأضاف أن هذه الأنشطة لا يمكن ممارستها دون أخذ اللقاح، مؤكدًا أن 40% من سكان المملكة قد حصلوا على اللقاح فعليًا.