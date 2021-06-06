ضبط 169 شخصًا خالفوا تعليمات العزل الصحي والحجر المؤسسي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في الرياض

بلادي – الرياض:
تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم (الأحد)، من ضبط 169 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة خالد الكريديس أن الأشخاص خالفوا أيضا تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.
وتتضمّن العقوبات المقررة في هذه الحالة، غرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
فيما يعاقب الأفراد المخالفون غير السعوديين بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخولهم نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقهم.
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