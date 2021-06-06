“صحة المدينة”: انخفاض الأكسجين بمستشفى المدينة بسبب خلل في التوزيع

بلادي – الرياض:

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ملابسات انخفاض الأكسجين في مستشفى المدينة المنورة يوم 13 شوال الماضي.

وأوضحت في بيان لها اليوم (الأحد) أن السبب يرجع إلى وجود خلل في لوحة توزيع الأكسجين بالمستشفى، وتمَّ اكتشافه عبر نظام الإنذار المبكر.

وأضافت أن غرفة القيادة والتحكم نفذت خطة الطوارئ بإعادة توزيع المرضى داخل الأقسام وتوفير أسطوانات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي متنقلة لكل مريض كإجراء احتياطي لضمان تقديم الاحتياج المطلوب له حال حدوث خلل.

وأشارت إلى أنه تم بعد ذلك نقل مرضى الحالات الحرجة لمستشفيات أخرى كتدبير احترازي وفق خطة الطوارئ المعدة، منوهة بأن تقرير اللجنة الطبية التي كلفت لدراسة حالة المرضى أكد عدم حدوث أي حالة وفاة مرتبطة بانخفاض الأكسجين.