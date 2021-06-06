وزير الإعلام المُكلف يوضح أسباب عدم وضوح آلية الحج هذا العام حتى الآن

بلادي – الرياض:

كشف وزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي، اليوم الأحد، أسباب عدم وضوح آلية الحج لهذا العام.

وأرجع خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أسباب عدم وضوح آلية الحج إلى عدة عوامل، أهمها التحور المستمر لفيروس كورونا وشُح اللقاحات المضادة.

وأشار إلى أن وزير الصحة ووزير الحج والعمرة سيعلنان خلال الأيام المقبلة عن آلية الحج لهذا العام، مؤكدًا حرص المملكة على ألا تكون مشاعر الحج بؤرة لانتشار هذا المرض سواء داخل السعودية أو في دول العالم الإسلامي.