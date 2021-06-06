وزير الإعلام: اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة الرياض لمكافحة الفساد يؤكد ريادة المملكة في هذا المجال

بلادي – الرياض:

قال وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي اليوم (الأحد)، إن اعتماد الأمم المتحدة، لمبادرة الرياض لمكافحة الفساد يؤكد ريادة المملكة في مكافحة الفساد.

وأشار القصبي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي في نسخته الرابعة، إلى أن المبادرة تتضمن إنشاء شبكة عالمية لسلطات قانون مكافحة الفساد، ومنصة إلكترونية عالمية لتبادل المعلومات والخبرات بين 186 دولة تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأضاف، أن المبادرة تعتبر سبقاً عالمياً، تؤكد أن المملكة حققت مراكز متقدمة في عدة مجالات، بينها المركز الأول عالميًا في الاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد-19).

وتابع، أن المملكة حققت المركز الأول عالميًا أيضًا، في استجابة رواد الأعمال للجائحة، والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشرات الاهتمام بالبيئة، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة.

ولفت إلى أن تبرعات منصة إحسان وصلت إلى أكثر من 800 مليون ريال، فيما بيّن أن 97% من مشغلي محطة “سكاكا” للطاقة الشمسية سعوديون، منوهًا باقتراب تنفيذ مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بسعة 400 ميجاوات، بالجوف.