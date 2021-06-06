نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط السفر الى جورجيا من السعودية 2021 بعد فتح المجال الجوي: كل ما تريد معرفته! في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط السفر الى جورجيا من السعودية، هل تعيش في السعودية ولديك رغبة في أخذ عطلة خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات المملكة والتي تسمح بالسفر إلى الخارج؟ هل تود السفر إلى مكان يزخر بمواقع سياحية ساحرة مثل الأنهار ومصادر المياه والمساحات الخضراء والمعالم التاريخية الرائعة؟ ما رأيك في أن تكون وجهتك هي جورجيا، هذه الدولة الأوروبية فائقة الجمال التي تمكنت بالرغم من صغر حجمها من السيطرة على مناطق الجذب السياحي الجذابة في العالم، وخاصة العرب منهم ؟! ولكن قبل أن تبدأ في اجراءات السفر، يجب أن تعرف الإجراءات والشروط التي تضعها الدولة السعودية للسماح لك بالسفر إلى دولة جورجيا. وسوف نتعرف على كل هذا من خلال مقالنا هذا فتابعنا للنهاية لمعرفة جميع التفاصيل.

السياحة في دولة جورجيا

تعد دولة جورجيا من أهم الدول السياحية في العالم، حيث تمكنت من جذب عدد كبير من السياح من جميع أنحاء العالم، وخاصة من المملكة العربية السعودية. وتشتهر السياحة في جورجيا بتوفر العديد من الأماكن الطبيعية الخلابة المتمثلة في الشلالات والينابيع و والعديد من الانهاروالآبار، ويوجد بها العديد من المعالم السياحية، حيث تحتوي على المعالم التاريخية والمعالم الأثرية التي تعود إلى أقدم الحضارات التي سيطرت عليها في الزمن السابق وما زالت. تشمل حتى يومنا هذا بقايا آثارها، ولا سيما مدنها أو مستوطناتها التي تم بناؤها منذ عدة قرون، تتصدرها مدينة تبليسي ، العاصمة الجورجية ، ومدينة باتومي الساحلية المطلة على ساحل البحر الأسود. جورجيا دولة صغيرة بحجمها وعدد سكانها وتراثها الثقافي وتاريخها الغني جعلها من أفضل الدول السياحية التي يرغب المرء في زيارتها.

شروط السفر الى جورجيا من السعودية

كما عرفنا سابقا شروط السفر إلى المغرب للمواطنين السعوديين فقد وضعت السفارة السعودية في جورجيا عدة شروط من اجل السفر إلى جورجيا، وهي كالتالي:

يلزم أن يحصل كل من يرغب في السفر إلى جورجيا حجز فندقي وتذكرة ذهاب واياب وكذلك يلزم الحصول على تأمين صحي.

من الواجب أيضا اخذ جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مع تدعيم ذلك بدليل من تطبيق “توكلنا” أو “صحتي”.

في حالة أخذ جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا. يجب إجراء تحليل كورونا قبل الوصول بإثنان وسبعون ساعة ساعة كما يلزم ان تكون النتيجة سلبية. وبعد مدة مقدرة بثلاثة أيام من الواجب عليك إعادة فحص PCR للمرة الثانية.

يمكنك التنزه مع اتباع االإجراءات والقوانين الملزمة لتقليل من الإصابات بفيروس كورونا بين الأشخاص.

أكمل استمارة التسجيل لكل مسافر قادم إلى جورجيا من خلال الموقع الرسمي للسفارة.

ما هي الأوراق المطلوبة للسفر إلى جورجيا من السعودية

بعدما بينا شروط السفر الى جورجيا من السعودية. هناك بعض الأوراق التي حددتها السفارة السعودية في جورجيا والتي يجب تحضيرها قبل السفر إلى البلاد التي تقع في اوروبا وهي:

يجب أن يكون لدى المسافر جواز سفر ساري المفعول ، ويجب عليه التأكد من صلاحيته طوال مدة الإقامة في جورجيا.

يجب أن يكون لدى المسافر تأمين صحي ساري المفعول طوال مدة إقامته في جورجيا.

قدم دليلًا على قدرتك المالية على الإنفاق أثناء وجودك في جورجيا.

حجز تذكرة طيران من القنوات الرسمية تكون ذهابًا وعودة إلى جورجيا.

الحجز المسبق للإقامة الفندقية في جورجيا.

شروط السفر الى جورجيا من السعودية هل تحتاج إلى تأشيرة قبل السفر إلى جورجيا؟

بعدما وضحنا سابقا الشروط الجديدة للسفر من السعودية إلى دبي يتساءل الكثير ممن يودون في السفر إلى جورجيا من المملكة العربية السعودية. حول أهمية الحصول على تأشيرة لمشاهدة المعالم السياحية في جورجيا. وبالفعل سمحت جورجيا لمعظم الدول العربية بالدخول إليها بدون تأشيرة. وخاصة مواطني دول الخليج العربي الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لزيارتها وهم : السعوديون، والإماراتيون ، والبحرينيون ، والعمانيون ، والقطريون ، والكويتيون ، وبالتالي لستم بحاجة للذهاب إلى القنصلية.

وإذا كنت ترغب في الحصول على معلومات إضافية، يمكنك الاتصال بسفارة المملكة في جورجيا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

تكاليف السفرالى جورجيا من السعودية

تعتبر تكاليف السفر إلى جورجيا من المملكة العربية السعودية من الأمور المهمة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص. الذين يرغبون في السفر. من أجل تحديد المبلغ المالي الذي يجب عليك أخذه من اجل قضاء عطلة ممتعة وحسب خبرتنا التكاليف كالتالي:

الحجز في الفندق تبدأ من 20 ريال سعودي للفرد الواحد

تكلف الوجبات طوال اليوم من 20 ريال سعودي للوجبات.

يبدأ السفر بين المدن من 16 ريال سعودي. بينما يجب عليك الحصول على 437 ريال سعودي للفرد إذا رغب في السفر لمدة أسبوع كامل .

تبدأ زيارة المتاحف والمسارح من 31 ريال سعودي.

63 ريال سعودي تكلفة إقامتك لمدة يوم واحد

ابتداء من 1875 ريال سعودي يستطيع الفرد إقامة شهر واحد .

افضل 3 أماكن سياحية في جورجيا

بغض النظر عن المدينة أو الأمة أو القارة التي أتيت منها، فإن الغالبية العظمى من البشر يشتركون جميعًا في مرض واحد مشترك: الإجهاد. سواء كان ذلك ناتجًا عن مشاكل في العلاقات أو في مكان العمل أو مجرد قلق قديم بسيط ، يمكن للجميع استخدام عطلة مريحة للتخلص من الضغط عندما تصبح الحياة صعبة. من الشواطئ الهادئة إلى المحميات الطبيعية الخلابة، توفر الوجهات التالية فرصة كبيرة للراحة والاسترخاء لكل سعودي يرغب في السفر إلى جورجيا.

جورجيا أكواريوم

جورجيا أكواريوم هو مكان رائع لأخذ جميع أفراد الأسرة خلال فترة وجودك في المنطقة. يُعرف هذا بأنه أكبر حوض مائي في نصف الكرة الغربي ويوفر يومًا تعليميًا ورائعًا ومثيرًا للناس من جميع الأعمار.بالإضافة إلى القدرة على رؤية مجموعة متنوعة من الحياة البحرية والمخلوقات الأخرى عن قرب وشخصي، ويمكن للزوار الاستمتاع بمتعة إضافية مع المعارض والفعاليات وحتى المسرح رباعي الأبعاد. كما يستضيف الأكواريوم غرف نوم حتى يتمكن الصغار من الاستمتاع بتجربة فريدة لا تُنسى حقًا. هناك الكثير من الأنشطة الرائعة للزوار ليتطلعوا إلى جعل هذا اختيارًا ممتازًا لقضاء يوم رائع للعائلة.

فورسيث بارك

يقع فورسيث بارك في منطقة سافانا التاريخية بجورجيا، ويمتد على مساحة ثلاثين فدانًا وهو أكبر منتزه في المنطقة. هذه حديقة توفر فقط الوصول إلى المناطق المحيطة الجذابة ولكنها توفر أيضًا الكثير من الفرص الترفيهية بالإضافة إلى الوصول إلى الترفيه. يمكنك الاستمتاع بالراحة والاسترخاء أثناء قراءة كتاب أو مشاهدة العالم يمر أو حتى حضور مختلف الأحداث الموسيقية والترفيهية والرياضية التي تقام هناك. في عطلات نهاية الأسبوع، يمكنك زيارة سوق المزارعين في المنتزه وعندما تزوره لا تنس زيارة نافورة حديقة فورسيث الشهيرة التي يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن التاسع عشر.

حدائق كالاواي

حدائق كالاواي هي وجهة مثالية للتراجع في جورجيا للراحة والاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق. تم افتتاح المنتجع ومجمع الحدائق عام 1952 على مساحة 6500 فدان. يحتوي المجمع على العديد من الميزات للزائرين، بغض النظر عما إذا كنت تقيم بين عشية وضحاها أو تزورها ليوم واحد فقط. تشمل بعض عوامل الجذب الأخرى في حدائق كالاواي ملاعب الجولف و زيبلينينج ومضمار حواجز. ستجد روبن ليك بيتش، أكبر شاطئ رملي أبيض من صنع الإنسان في العالم. كما تستضيف الأحداث والأنشطة والبطولات الموسمية على مدار العام.

نصيحة أخيرة قبل السفر إلي جورجيا

إذا كنت سعودي وتعرفت على شروط السفر الى جورجيا من السعودية 2021 فإن الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي هما العملتان الأكثر تداولاً في جورجيا ، ستجد بعض البورصات التي تقبل عملتك المحلية ، لكن خسارة فرق سعر الصرف ستكون كبيرة ، لذا فمن الأفضل أن تكون أموالك بالدولار أو اليورو. وتستخدم أجهزة الصراف الآلي على نطاق واسع في جميع أنحاء جورجيا، وخاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية، ولكن احذر من:

يمنع منعاً باتاً صرف العملات ويعتبر جريمة، ويكفي التغيير في محلات الصرافة.

معظم أسعار الصرف قريبة، ومعظمها بدون عمولة (تأكد من أن مكتب الصرف يقول بوضوح 0% أو No Commission )

في الختام وصلنا بكم إلى نهاية المقال الخاص شروط السفر الى جورجيا من السعودية. والذي استعرضنا فيه كافة المعلومات الخاصة بالرحلة من السعودية إلى جورجيا.