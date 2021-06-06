نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل العملات الراجحي وصرفها مقابل الريال السعودي بالتفاصيل الكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحويل العملات الراجحي أحد أهم الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، لذلك لم تعد الحدود والمناطق الزمنية عائقاً أمام ممارسة أنشطتك المالية، وبالإضافة إلى ذلك يتم شراء العملات الأجنبية وبيعها مقابل الريال السعودي أو أي عملة أخرى، وسوف نتحدث في هذا المقال عن كيفية التحويل إلكترونياً أو من خلال الصراف الآلي، وأيضاً عن الشروط والأحكام، لذلك تابع معنا.

أفضل بنك صرف العملات

يتساءل الكثير عن أفضل بنك صرف العملات في المملكة العربية السعودية، تقدم العديد من البنوك هذه الخدمة وبالأخص بنك الراجحي، وذلك عندما وسع قسم الخزينة بالبنك خدماته لتشمل التالي:

يعتبر الراجحي من أفضل البنوك لتحويل العملات، وبالإضافة إلى ذلك شراء وإيداع العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي. أفضل بنك حيث أنه لديه أسعار صرف العملات متاحة لأكثر من 37 عملة. يتم تحديث أسعار الصرف يومياً. يقوم البنك بالتعاملات المصرفية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية.

يقدم الراجحي العديد من الخدمات المصرفية الأخرى، يمكنك الحصول على تمويل الراجحي الجديد في أقل من 30 دقيقة.

صرف العملات مقابل الريال السعودي

يتيح لك صراف الراجحي إمكانية سحب وتحويل العملات وفقاً لوجهتك، لذلك لا تقتصر على عملة واحدة فقط على سبيل المثال:

يمكن سحب ما يقرب من 6 عملات مختلفة من الجهاز لكافة البطاقات البنكية مثلا:

ريال. يورو. دولار. جنيه استرليني. درهم إماراتي. ليرة تركية.

وكذلك يتيح للعميل إمكانية إيداع 8 عملات مختلفة مباشرة في حسابه كالتالي:

الدينار الكويتي. الريال العماني، وعملات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم الراجحي بالسماح للعملاء العابرين باستخدام بصمة الإصبع، وأيضاً تبديل 8 عملات بعملة أخرى.

صراف الراجحي للعملات الأجنبية

إذا كنت تتساءل عن كيفية سحب أي عملة أجنبية من صراف الراجحي، لذلك قام البنك مؤخراً بتوفير أجهزة جديدة متوفرة في الأماكن التالية:

صالة المغادرة الدولية الثانية في مطار الملك خالد الدولي. وكذلك في الفرع الآلي في حي السليمانية بالعاصمة الرياض.

كيفية تحويل العملات ببنك الراجحي إلكترونياً

يقوم مصرف الراجحي بالمعاملات المالية بالقيمة السارية تحديداً في نفس اليوم أو بعده بيوم أو يومين، يمكنك التسجيل مباشرة في مكتب مبيعات الخزينة، أو تقديم طلب تحويل عملات الراجحي إلكترونياً كالتالي:

أولاً لابد أن تقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي.

ثم بعد ذلك قم بالدخول على الرابط لتقديم طلبك.

عليك أن تقوم بملء البيانات التالية بشكل دقيق:

الاسم بالكامل. السن. الجنسية. النوع. الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. ثم “هل لديك حساب في مصرف الراجحي؟”. ثم “هل يحول راتبك إلى مصرف الراجحي؟”. الراتب الشهري. القطاع. Product. رقم الهاتف الجوال. البريد الإلكتروني. المنطقة. ما الوقت المناسب للاتصال بك. رمز التحقق.

ثم قم بالضغط على أيقونة “إرسال”، وانتظر الموافقة على طلبك.

علاوة على ذلك يمكنك الإطلاع على كافة التفاصيل عن بطاقات الراجحي الائتمانية وجميع أنواعها.

الشروط والأحكام

عندما تقوم بتحويل العملات من الراجحي، على الجانب الآخر هناك شروط هامة يجب الالتزام بها كالتالي:

أولاً يلزم استكمال توثيق المنتج. كذلك لابد من توثيق المستندات المطلوبة حسب الأصول، وقبل إجراء أي معاملات مع خزينة البنك.

وفي النهاية نكون قد تحدثنا عن تحويل العملات الأجنبية وصرفها مقابل الريال السعودي، وذلك من خلال بنك الراجحي، يمكنك الآن تقديم طلبك إلكترونياً كما ذكرنا سابقاً بالخطوات الكاملة.