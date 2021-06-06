مستشفي القوات المسلحة السعودية تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية تعد من احدي الخدمات الإلكترونية المتوفرة في السعودية والتي شنتها إدارة المستشفيات العسكرية . فذلك يرجع إلى التطور الملحوظ والسريع في تقنيه المعلومات وتقديمها بسرعه ودقة وبطريقة شاملة . حيث كثرت وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني .فعليها قامت البوابة الإلكترونية لمستشفي القوات المسلحة بعض الوسائل التي نجحت في تحقيق الخدمة الأمثل .في توفير كافة المعلومات التي تكثر التساؤل عليها والربط الإلكتروني بالخدمات في مستشفي القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية .

مستشفي القوات المسلحة السعودية

بدأ إنشاء مستشفيات القوات المسلحة بإنشاء طبابة الجيش وذلك يرجع لسنة ١٣٦٧ هجريا بمحافظة الطائف . فكانت الأول عبارة عن مستوصف يمكنه أن يشمل حوالي عشرة اسره فقط لا غير . ثم بعد ذلك في عام ١٣٧٠ هجريا تم تغيير اسمها وأصبحت تعرف بالصحة العسكرية ،يعتبر مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف والذي تم افتتاحه عام 1371 هـ ، اللبنة الأولى للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، وفي عام 1373 هـ تم افتتاح مستشفى القوات المسلحة بالخرج وكذلك مستشفى الأمير سلطان العسكري الطبي. مدينة الرياض ، ثم مستشفيات القوات المسلحة استمرت في معظم مناطق المملكة العربية السعودية، وهي الآن تقدم خدماتها المتميزة. لتشمل منتسبي القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والجوية ، بهدف الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في رفع مستوى الخدمات العلاجية والوقائية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى منتسبي القوات المسلحة وأسرهم. مواطنون في سلام وحرب وإليكم قائمة بأسماء مستشفيات القوات المسلحة السعودية

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمستشفى القوات المسلحة

يمكنك الدخول إلى بوابة مستشفيات القوات المسلحة باتباع التعليمات التالية:

الدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني لبوابة القوات المسلحة .

انتقل إلى علامة التبويب (تسجيل الدخول).

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في الحقل المخصص لاسم المستخدم.

ثم أدخل كلمة المرور في المكان المخصص لها.

انقر فوق رمز (إدخال).

بهذه الخطوات ، سيتم تسجيل دخولك بنجاح إلى البوابة ، ومن ثم الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر الإنترنت من خلالها.

خدمات البوابة الإلكترونيّة للمستشفيات العسكرية

توفر البوابة للزوار والمرضى العديد من الخدمات الإلكترونية مما يوفر عليهم عناء الانتظار والوقت والجهد. من بين خدمات البوابة ما يلي: