نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس ١٤٤٢ تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس ١٤٤٢ بعد التحديثات والخدمات الإلكترونية الجديدة، التي تزايد عليه عمليات البحث في الساعات الأخيرة، حيث يعد نظام فارس 1442 من احدث الأنظمة التي وضعتها وزارة التعليم السعودية والمختص بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والتي تضم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات بالمملكة إضافة علي ذلك الرواتب والترقيات والإجازات وإخلاء طرف وتقديم إجازة مرضية والكثير من الخدمات والمزايا الجديدة والتي نوضحها إليكم عبر موقعكم ثقفني، كما نقدم لكم خطوات الدخول علي موقع نظام فارس الالكتروني وموعد بدء تسجيل إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

بدء من اليوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021 الموافق 25 شوال 1442 بدا نظام فارس يستقبل إدخال رغبات المعلمين والمعلمات في النقل الداخلي والخارجي، وفقاً إلي النظام العام الذي حددته المدريات التعليمية بالمملكة، حيث أكدت أن عدد الرغبات المسموح تسجيلها في رغبات التنقل الداخلي أو الخارجي لا تزيد عن 20 رغبة ولا تقل عن رغبة واحدة.

رابط نظام فارس ١٤٤٢

الدخول علي منصة نظام فارس الالكتروني. النقر على الخدمات الإلكترونية. تسجيل الإسم وكلمة المرور. تسجيل الرمز المرئي. أخيرا النفقر على تسجيل الدخول.

خدمات نظام فارس الالكتروني للموظفين

تعد أهم الخدمات التي يقدمها نظام فارس إلي الموظفين طلبات (التقاعد، إلغاء اجازة، تمديد اجازة، تعديل بداية اجازة، قطع اجازة، البدلات، الإجازات، تعديل مدة إجازة)، فيما يمكن الموظف الاستعلام عن العديد من الخدمات من خلال نظام فارس والتي تأتي في مقدمتها التالي:

جميع بيانات السجل الوظيفي.

كشف حساب بالرواتب.

بيانات خارج الدوام.

بيانات الانتدابات.

الطلبات المعلقة

معلومات السجل التاريخي للموظفين.

خدمات نظام فارس للمديرين

تتمثل حزمة خدمات نظام فارس الالكتروني للمديرين في توفير بلاغات غياب الموظفين وكذلك طلبات البدلات والمكافأة، بالإضافة إلي رفع مباشرة للموظف بسبب الإجازة، كما يمكنك الاستفادة من نظام فارس للترقيات، بالاضافة إلي خدمات معرفة الرتب والعلاوات الجديدة 1442ه‍.

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية لأول مرة

تستطيع الدخول والتسجيل فى نظام الخدمة الذاتية عبر نظام فارس الالكتروني من خلال الدخول علي رابط الخدمة الذاتية ثم القيام بتسجيل البيانات التالية:



القيام بتسجيل بيانات national identifler. تسجيل بيانات الايبان. تسجيل بيانات البريد الالكتروني. تسجيل رقم الهاتف. التحقق من الرمز المرئي. الضغط على كلمة submit.

إجراءات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن ضوابط ومواعيد حركة النقل الداخلي والتي شملت التالي

إلغاء النقل لم يثبت أن البيانات والمعلومات المقدمة غير صحيحة.

يتم إعلام شاغلي الوظائف التعليمية من قبل الرئيس المباشر.

يتمكن شاغلي الوظائف من تسجيل الرغبات فما لا يقل عن رغبة واحدة ولا يزيد عن عشرين رغبة.

قدمنا لكم رابط نظام فارس ١٤٤٢ بعد التحديثات والخدمات الإلكترونية الجديدة.