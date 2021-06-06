نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسار الإلكتروني للمواطنين السعوديين والمقيمين وكيفية التسجيل وتكلفة الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة المسار الإلكتروني للمواطنين السعوديين والمقيمين ، أسابيع قليلة تفصلنا عن أداء مناسك الحج، وبسبب الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع، تم وضع شروط معينة للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، تتعلق بالسن والتمتع بصحة جيدة، والخضوع للفحص الطبي، بجانب خضوع كل حاج إلى العزل في المنزل لبعض الوقت بعد العودة من رحلة الحج، وسيقتصر الحج هذا العام على المقيمين داخل حدود المملكة سواء المواطنين السعوديين، أو المقيمين وسنتعرف في هذا المقال على شروط الحج الجديدة المطلوبة والمفروضة بالتفصيل.

المسار الإلكتروني للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة

أعلنت وزارة الحج في المملكة السعودية عن مجموعة من الشروط لأداء فريضة الحج وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم متعافي جسدياً حتى لا يكون مرضه سبباً في عدم أداء فريضة الحج.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن تكون هذه المرة الأولى التي يقدم فيها على الحج.

يجب على المتقدم أن يكون في مقدرته دفع ما يطلب منه من مبالغ مالية لأداء الحج.

يجب أن يكون المتقدم معافى من أي فيروسات، وبالأخص فيروس كورونا المستجد.

كيفية التسجيل عبر الإنترنت

يمكن التسجيل في الحج عبر الإنترنت عن طريق الخطوات الآتية:

التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة الحج.

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم اضغط على كلمة الحجز.

يوجد العديد من البرامج وأسعارها اختر البرنامج المناسب لك من ضمن البرامج.

ثم اضغط على كلمة إرسال لكي تدخل بياناتك.

ثم املأ البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها، ثم اضغط على كلمة تسجيل.

بعد ذلك سوف يتم عرض المبلغ المطلوب دفعه وطرق الدفع.

أسعار برامج الحج في السعودية

تختلف الأسعار من عام لآخر، وتختلف الأسعار حسب كل برنامج، في البرنامج الاقتصادي يكون السعر 3629 ريال،

بينما في برنامج soft يكون السعر 3638 ريال، بينما البرنامج العام يكون السعر 6833 ريال ويعتبر هذا البرنامج هو الأغلى ثمناً، لأنه قد يصل سعر البرنامج إلى 15000 ريال، ويوجد هذا الاختلاف في أسعار البرامج بسبب اختلاف الخدمات التي تقدم للمواطن والامتيازات التي يحصل عليها.

موعد التسجيل عبر المسار الإلكتروني

الموقع الإلكتروني الوحيد الذي يمكنك التسجيل فيه لأداء مناسك الحج للمقيمين في السعودية هو موقع المسار الإلكتروني، ويكون التسجيل فيه مبكراً، وقامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بتحديث الموقع لحل مشكلات الضغوط والتسجيل، لتيسير الأمور على المتقدمين على التسجيل للحج، وقد نشرت الوزارة عبر الموقع الرسمي في تويتر أن التسجيل سوف يبدأ من بداية شهر يونيو، وسوف يتوقف التسجيل في 9 من شهر أغسطس.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن الموقع الوحيد الذي يستطيع المتقدم للحج التسجيل فيه هو موقع المسار الإلكتروني، ولا يوجد أي مواقع أخرى يمكن التسجيل فيها.