نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استبدال نقاط برنامج المكافآت من بنك البلاد 1442 وكيفية التسجيل في البرنامج بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُوفر بنك albilad خدمات عديدة للعملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فيما يُمكن استبدال نقاط برنامج المكافآت من بنك البلاد 1442هـ، سواء في الرحلات الجوية مع أكثر من 550 شركة طيران، أو حجوزات الفنادق في أكثر من 175 ألف فندق حول العالم، وكذلك خصومات التسوّق للحصول على قسائم شرائية من أشهر المتاجر وتجّار التجزئة بالمملكة، كما يُمكن الاستبدال في أشهر برامج المسافر الدائم والفنادق، إضافة إلى إمكانية إجراء عملية استرداد نقدي، لدفع قيمة المشتريات اليوميّة ببطاقة بنك البلاد، وذلك خلال أسبوع، كل ذلك ما دامت جميع نقاط المكافآت لم تنتهِ صلاحيتها والمحددة بعام من تاريخ إصدارها.

وتأسس بنك البلاد الإسلامي في الرياض، في 4 نوفمبر عام 2004، ووصل رأس ماله إلى 6 مليارات سعودي، فيما يُعد من أفضل البنوك التي تقدم حلولاً مصرفية وإسلامية في السعودية، كما يمنح مصرفية يرتاح لها الجميع، ويُوفر حلولاً في العديد من المجالات من أهمها: خدمات الأفراد، والشركات، والحوالات المالية، والاستثمارية.

طريقة استبدال نقاط برنامج المكافآت من بنك البلاد 1442

وتحتاج عملية استبدال نقاط برنامج المكافآت من بنك البلاد 1442هـ، استخدام البطاقة الائتمانية التابعة للبنك في عمليات الشراء، للحصول على النقاط باستمرار واستخدامها في الوقت المناسب، فيما تأتي خطوات الاستبدال على هذا النحو:

الدخول إلى رابط مكافآت البلاد. النقر على تسجيل. إدخال بيانات بطاقة بنك البلاد، وأولها الاسم. إدخال عنوان البريد الإلكتروني. إدخال رقم الهاتف الجوّال. إدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على أنا لست روبوت. النقر على تسليم. ظهور صفحة شركة فيزا. إدخال كلمة المرور. الدخول إلى موقع البنك، ومطالعة المكافآت المتوفرة، ثمّ اختيار المكافأة المناسبة، سواء الرحلات الجوية، أو حجوزات الفنادق، أو التسوق من المتاجر، أو الاسترداد النقدي.

كيفية التسجيل في برنامج مكافآت البلاد

وحتى يستفيد العميل من مكافآت بنك البلاد في المملكة العربية السعودية، فلا بد من التسجيل فيه أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وذلك باتباع الخطوات التالية: