رقم الراجحي للتمويل الشخصي وطرق التسجيل في الهاتف المصرفي

رقم الراجحي للتمويل يعد من أهم وأفضل الخدمات التي قام بنك الراجحي بتوفيرها للعملاء، حيث أن من خلال هذا الرقم يستطيع الراغبين في الحصول على تمويل الراجحي الجديد 2021 معرفة كافة التفاصيل الخاصة بشروط الحصول على تمويل الراجحي كما وفر البنك رقم بنك الراجحي للاستفسار عن كافة التفاصيل المتعلقة بالتمويل سواء الشخصي أو العقاري وكذلك القرض المؤجل بنك الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رقم الراجحي للتمويل.

رقم الراجحي للتمويل

رقم الراجحي للتمويل يمكن استخدامه للاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بالتمويل وقد وضع البنك رقم (920003344) وهو الرقم الموحد الجديد ويمكن من خلال هذا الرقم التواصل مع خدمة العملاء بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بعض الخدمات التي وفرها البنك من خلال رقم الراجحي 24 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع.

مميزات هاتف الراجحي للتمويل

هناك بعض المميزات التي يحصل عليها العملاء في حالة تفعيلهم لخدمة هاتف الراجحي ومن أهم هذه المميزات:

يسمح للعميل من خلال هذا الرقم إجراء بعض العمليات المصرفية العاجلة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك، سواء كان العميل داخل المملكة أو خارجها.

يمكن استخدام هذه الخدمات على مدار العام بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية.

يمكن للعميل من خلال الهاتف المصرفي معرفة تفاصيل الحساب الشخصي.

يتم من خلال الهاتف سداد كافة المدفوعات الحكومية وكذلك سداد فواتير الخدمات العامة المتعددة.

يتم السماح للعملاء بتحويل الأموال من حساباتهم الشخصية إلى حسابات لدى البنوك المحلية والخارجية.

يمكن للمستخدم سداد المبالغ المستحقة على البطاقات الائتمانية عن طريق الحسابات الشخصية.

من خلال رقم الراجحي للتمويل يمكن معرفة قيمة الأقساط التمويلية المستحقة وإمكانية السداد المبكر لها.

كيفية التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

يمكن للعملاء التسجيل والاستفادة من خدمات ومميزات الهاتف المصرفي الراجحي من خلال الخطوات التالية: