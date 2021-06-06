نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في برنامج سكني في المملكة في المقال التالي

تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي الذي اعلن عن برنامج سكنى لسيدات المطلقات وتعيل وكذلك الأرامل في حقهم في التسجيل في الإسكان للحصول على مسكن مناسب لظروف المعيشة، وقد تم الإعلان على حساب تويتر الخاص برنامج سكنى بعد سؤال مطلقة ولديها أطفال للحصول على السكن غير أنها من مستفيدات من الضمان الاجتماعي، ويعد برنامج سكنى مهم للكثير من المواطنين في المملكة للقدرة على تملك سكن وفقا للشروط يضعها ويقدم العديد من الحلول السكنية المتنوعة والتي تمكن المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من اختيار نوع السكن المناسب لهم لتلبية احتياجاتهم من خلال خطوات سهلة وبسيطة مثل برنامج سكني يطلق مخططات جديدة في العلا و عفيف وخطوات تفعيل الحجز الإلكتروني غيرة من وحدات الإسكان من خلال الإسكان التنموي. تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في برنامج سكني أن يكون التسجيل بالبرنامج من خلال منصة سكني الإلكترونية. يتم مراجعة الطلبات المقدمة من الجهات المسؤولة. يجب التأكد من أن الطلبات المقدمة لمستحق مسجل ضمن قوائم الضمان الاجتماعي. بعد التأكد يتم بصورة تلقائية تحويل الطلب للإسكان التنموي. ويتم من خلال الجهات المعنية التواصل مع مقدم أو مقدمة الطلب لحجز المنتج المناسب. خطوات التسجيل في منصة سكني الدخول على رابط منصة سكني الإلكترونية من موقع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان. يتم تسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية والضغط على أنا لست روبوت. ثم النقر على التالي يتم إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل من رقم الهوية وتاريخ الميلاد. الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها. الضغط على استلام كلمة المرور المؤقتة وصول رسالة على الجوال بها كلمة مرور مؤقتة قم بإدخالها في المكان المخصص يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. ثم تعيين كلمة مرور للحساب والتأكيد بإعادة إدخالها من جديد. إدخال رمز التفعيل الذي سيصل على الهاتف. ثم الضغط على التسجيل. يتم النقر على التقديم في برنامج الدعم السكني. الموافقة على الشروط والضغط على موافق يتم تأكيد البيانات التي سيتم عرضها واضغط على استكمال. يتم استكمال الخطوات المطلوبة للتسجيل. الوسوم عمر شويل - جدة تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في برنامج سكني في المملكة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في برنامج سكني في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.