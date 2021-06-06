خطوات التقديم علي قرض من بنك الراجحي

يعد مصرف الراجحي من أكبر البنوك والمصارف في العالم التي تتعامل وفقا للشريعة الإسلامية وهو بنك سعوي تم تأسيسه في عام 1957 ميلاديا وكان أول فرع للمصرف في حي الديرة في العاصمة السعودية الرياض، وتم افتتاح أول فرع متخصص للنساء في عام 1979 ميلاديا، ومن بعدها تحول البنك إلي شركة مساهمة سعودية عامة وتوسع البنك بافتتاح الكثير من الفروع في داخل المملكة وفي خارجها التي زادت عن 500 فرع، ويقدم البنك العديد من الخدمات المميزة للمواطنين في المملكة أهمها القروض للأشخاص والشركات ويمكن الاستفادة من القروض عن طريق زيارة أقرب فرع للبنك أو عن طريق التقديم عليه بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للمصرف.

وفي السطور التالية نسلط الضوء كيفية تقديم علي طلب قرض من مصرف الراجحي، بالإضافة إلي خطوات متابعة حالة طلب قرض من بنك الراجحي وغيرها من المعلومات الهامة.

طلب قرض من بنك الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المميزة للعملاء ومن أهمها خدمة القروض التي تعتمد علي تقديم الدعم المالي للمستفيد علي أن تم تسديدها لاحقا حسب مجموعة من الشروط بين المستفيد من طرف والطرف الثاني من مصرف الراجحي ويمكن التقديم علي قرض من بنك الراجحي بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني وإتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي ويتم تسجيل الدخول من خلال حساب المواطن بالبنك.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم ويتم الضغط علي تسجيل الدخول والاستفادة من الخدمات.

بعد الدخول علي الموقع يتم الضغط علي الخدمات المصرفية الإلكترونية ومنها يتم الضغط علي خيار المصرفية الشخصية.

اختيار أيقونة التمويل ومن ثم الضغط علي التمويل الشخصي ومنها يتم اختيار خيار وطني.

الضغط علي أيقونة تقديم الطلب لتظهر قائمة يتم تقديم البيانات المطلوبة وهي : “الاسم، الجنسية، الجنس، العمر، رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وتحديد وجود حساب في مصرف الراجحي”.

إضافة معلومات العميل وهي: “الراتب الشهري، نوع القطاع، هل يوجد راتب محول علي الراجحي، منتجات بطاقة الإئتمان”.

إدخال المعلومات الخاصة بالاتصال وهي: ” رقم الجوال، المنطقة، البريد الإلكتروني، أفضل وقت الإتصال”.

إدخال بيانات التمويل والمعلومات الخاصة بالدخل والالتزامات المالية والضغط علي أيقونة التالي.

الإقرار بصحة البيانات المضافة والضغط علي أيقونة التالي ومنها يتم إدخال بيانات جهة العمل وهي: “اسم جهة العمل، تصنيف جهة العمل، القسم، تاريخ الإلتحاق” والضغط علي التالي.

تحميل المستندات المطلوبة وهي الهوية الوطنية وتعريف الراتب، وشهادات تحويل الراتب اختياري وغيرها من المستندات والضغط علي أيقونة التالي.

التأكد من البيانات المدخلة والضغط علي أيقونة استمرار وقراءة تفاصيل التمويل حسب البيانات المضافة حيث يظهر الحد الأقصي للتمويل والفترة وعدد الأقساط الشهرية.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها والضغط علي التالي وبعدها يتم استقبال رسالة عبر الجوال تؤكد نجاح تقديم الطلب.

متابعة حالة طلب قرض الراجحي

يمكن للأشخاص متابعة حالة الطلب بعد التقديم علي قرض من مصرف الراجحي بشكل إلكتروني عن طريق إتباع الخطوات التالية: