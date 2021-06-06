خطوات التقديم على الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران السعودية 1443 عبر موقع ic.edu.sa

خطوات التقديم على الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران السعودية ، بالتزامن مع اعلان الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران فتح باب التسجيل والتقديم من قبل الطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تبعا للمواعيد المحددة للتقديم، فقد ازدادت عمليات البحث بشكل كبير حول التعرف على كيفية اجراء التسجيل والتقديم في الكلية وما هي الخطوات المعتمدة التي يتم من خلالها التقديم الكترونيا في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، حيث اعانت الكلية خلال الساعات الماضية من خلال الموقع الخاص بها عن الرابط المستخدم في التسجيل وكذلك الشروط اللازمة للقبول من قبل الطلاب، تابع رواتب شركة ارامكو لخريجي الثانوية العامة 1442، لذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال التقديم في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران للعام الجديد 1443، وكذلك الشروط اللازمة للتسجيل والتقديم في الكلية.

خطوات التقديم على الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443 حيث يمكن لكافة الطلاب الراغبين في التقديم في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443 إجراء التسجيل والتقديم من خلال الخطوات التالية.

في البداية يتم الانتقال الى الموقع الالكتروني الخاص الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران.

يتم اختيار ايقونة سجل الان.

بعد ذلك يتم التوجه الى ادخال كافة البيانات اللازمة لإتمام عملية التسجيل.

يتم الاقرار بالموافقة على الشروط الخاصة بالتسجيل في الكلية.

يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به مثل الاسم بالكامل، ورقم الهاتف والبريد الالكتروني الخاص به، والهوية الوطنية او رقم الإقامة الخاصة بالمقيم.

اختيار كلمة سر مناسبة ومن ثم الضغط على التسجيل.

بعد ذلك يتوجه الطالب الى الرغبات الخاصة بالكلية ومن ثم يتم اختيار المسار الذي يرغب به والذي يرغب في الالتحاق به.

عقب اختيار المسار يتم الضغط على ايقونة ارسال الطلب.

شروط التقديم في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443

تم تحديد بعض الشروط اللازمة لكي يتم الالتحاق بالكلية بسهولة، ومن اهم هذه الشروط مايلي.