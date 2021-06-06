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عمر شويل - جدة رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد؛ من أجل التسجيل في رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442؛ حيث بدأ بالفعل اليوم الأحد الخامس والعشرين من شهر شوال تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442، بحيث لا تزيد الرغبات عن 20 رغبة، بالإضافة إلى إمكانية الاكتفاء بتسجيل رغبة واحدة فقط للمعلم، مع مراعاة الضوابط والشروط التي حددتها وزارة التعليم السعودي من أجل التقديم في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442.

رابط دخول نظام فارس وتسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442

حددت وزارة التعليم السعودي رابط دخول نظام فارس من أجل تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442 وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقًا؛ حيث تبدأ عملية تسجيل رغبات النقل للمعلمين والمعلمات في يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر ذو الحجة الموافق 6 /6 /2021، ويستمر التسجيل مفتوح حتى الثاني من شهر ذو القعدة.

تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442

بدأ بالفعل اليوم الأحد تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442 عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، لذلك أصبح بإمكان المعلمين والمعلمات تسجيل رغباتهم، من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي نظام فارس الخدمة الذاتية. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور. العمل على إعادة تسجيل الرقم المرئي، ومن ثم النقر على تسجيل الدخول. الانتقال إلى تبويب صلاحية الخدمة الذاتية للموظف، ومنها إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين 1442. النقر على تسجيل رغبات النقل الداخلي. الانتقال إلى شاشة إضافة الرغبات، ومنها النقر على إضافة. العمل على إدخال رغبات النقل الداخلي. النقر على أيقونة تطبيق. النقر على أيقونة التالي بعد مراجعة الرغبات والبيانات التي تم تسجيلها. القيام بمعاينة الطلب والتأكد من جميع البيانات يتم النقر على أيقونة تنفيذ.

ضوابط التسجيل في النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442

حددت وزارة التعليم السعودية ضوابط التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442، التي كان من أبرزها:

يقوم الرئيس المباشر بإبلاغ المعلمين والمعلمات بحركة النقل الداخلي والخارجي.

يجب التأكد من صحة البيانات المسجلة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية.

يتم التقييم والمفاضلة بين المتقدمين وفقًا لآلية التعميم المعتمدة.

يتم تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442 بحد أقصى 20 رغبة، مع إمكانية الاكتفاء بتسجيل رغبة واحدة فقط.

تنتهي عملية التقديم بمجرد إعلان وزارة التعليم عن نتائج عملية النقل الداخلي والخارجي.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442 عبر رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية.